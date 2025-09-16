Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia

Utrudnienia rozpoczęły się po godzinie 4.30. "Z powodu awarii urządzeń sterowania ruchem pociągów na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia występują utrudnienia w kursowaniu pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S2 oraz Kolei Mazowieckich" - informuje Zarząd Transportu Miejskiego.
W komunikacie zaznaczono, że część pociągów może zostać skierowana przez stację Warszawa Centralna. Oznacza to, że będą kursowały przez dalekobieżną linię średnicową, z pominięciem przystanków Stadion, Powiśle, Śródmieście i Ochota.
Opóźnienia i skrócone połączenia
Koleje Mazowieckie podały, że "niektóre pociągi mogą być opóźnione, odwołane, kursujące w skróconej relacji". Szczegółowe informacje dotyczące kursowaniu pociągów można odnaleźć na stronie www.portalpasazera.pl.
W związku z sytuacją od godziny 05.10 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie wszystkich biletów ZTM oraz SKM i KM na odcinku Warszawa Wschodnia - Warszawa Zachodnia.
Autorka/Autor: kk
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl