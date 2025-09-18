Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Pilotaż zamiast zakazu sprzedaży alkoholu, awantura i rezygnacja wiceprezydenta

Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Maciej Fijałkowski o propozycji prezydenta Warszawy
Źródło: TVN24
Podczas czwartkowej sesji stołeczni radni decydowali o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu. Prezydent stolicy wycofał się z projektu mówiącego o wprowadzeniu prohibicji na terenie całego miasta. Radni przyjęli zamiast tego stanowisko dotyczące pilotażu, zakładającego wprowadzenie zakazu sprzedaży alkoholu jedynie w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

W porządku obrad Rady Warszawy znalazły się dwa projekty uchwał w sprawie zakazu sprzedaży alkoholu. Choć oba proponowały podobne rozwiązania, różniły się jednym szczegółem: godziną rozpoczęcia obowiązywania zakazu.

Dwa projekty uchwał

Klub Lewica i Miasto Jest Nasze proponował prohibicję w godzinach 22.00-6.00, a prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w godzinach 23.00-6.00. Dodatkowo projekt prezydencki zakładał też dłuższy okres karencji - trzy miesiące, a radnych - 14 dni po opublikowaniu.

Prezydent stolicy, który nie był obecny na radzie, poinformował w mediach społecznościowych, że udało się wypracować rozwiązanie, które uzyska większość. W jego imieniu głos zabrał sekretarz miasta Maciej Fijałkowski. Wówczas okazało się, że Trzaskowski zwraca się z prośbą o wycofanie swojego projektu uchwały dotyczącego ograniczenia sprzedaży alkoholu.

Dwie dzielnice zamiast całej Warszawy

Jarosław Szostakowski, przewodniczący klubu radnych Koalicji Obywatelskiej, zgłosił do porządku obrad "projekt stanowiska w sprawie działań ograniczających negatywne skutki nocnej sprzedaży alkoholu". Punktem tego projektu miałby być pilotażowy program ograniczenia sprzedaży alkoholu jedynie w dwóch dzielnicach: na Pradze-Północ i w Śródmieściu. Jak podał Szostakowski, chodzi wyłącznie "o obszary, gdzie istnieje udokumentowana koncentracja problemów".

Zaznaczył, że wprowadzenie nocnej prohibicji w całym mieście "nie jest proporcjonalne do skali problemu oraz generuje wysokie koszty społeczne i gospodarcze". Dodał, że negatywne skutki sprzedaży alkoholu mają charakter "punktowy i lokalny, a nie ogólnomiejski".

Zaapelował do prezydenta Warszawy o przygotowanie projektu, który wdroży warszawski program "Bezpiecznej nocy", zawierający m.in. mapowanie miejsc uciążliwych, wprowadzanie programu "odpowiedzialny sprzedawca", dodatkowe kampanie edukacyjne, a także pilotażowe ograniczenie sprzedaży alkoholu w Śródmieściu i na Pradze-Północ.

Przedstawicielka Lewicy Agata Diduszko-Zyglewska skomentowała, że proponowane rozwiązanie jest kpiną zarówno z mieszkańców, jak też służb takich jak policja, straż miejska oraz ratownictwo medyczne. Radna zaproponowała, aby pilotażowym programem objęte zostały cztery dzielnice, które pozytywnie zaopiniowały ten pomysł, czyli nie tylko Śródmieście i Praga-Północ, ale też Ochota i Bielany.

Również przewodniczący klubu PiS Dariusz Figura podkreślił, że zachowanie Koalicji Obywatelskiej jest kpiną.

Komuniści i Ku Klux Klan

W podobnym tonie wypowiedziała się Martyna Jałoszyńska, przewodnicząca Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. - Czy w takim razie mamy teraz określać prezydenta Rafała Trzaskowskiego mianem komunisty? Nie dalej jak dwie godziny temu w porządku sesji znajdował się projekt prezydenta Rafała Trzaskowskiego - zaznaczyła. - Rozumiem, że się wycofał, bo nie był w stanie przekonać Koalicji Obywatelskiej do jego poparcia. Ale zakładam, że zdania nie zmienił - dodała.

Szostakowski natomiast zauważył, że najstarszy historycznie zakaz sprzedaży alkoholu wprowadzały w latach 30. XX wieku Stany Zjednoczone. - Tam akurat Ku Klux Klan był tą organizacją, która inicjowała ten proces. Nie śmiałbym powiedzieć, że to rozwiązanie komunistyczne - mówił.

Dyskusja radnych trwała kilka godzin. Głos zabrał sekretarz miasta Maciej Fijałkowski, który przekazał, że prezydent wnioskuje o zdjęcie z porządku obrad swojego projektu wprowadzenia nocnej prohibicji. Przedstawił projekt dwóch uchwał, dotyczących wystąpienia do rad dzielnic Śródmieście i Praga-Północ o wyrażenie opinii w sprawie pilotażowego wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu na ich terenie.

Głosami radnych Koalicji Obywatelskiej zdjęto projekt prezydencki, a do porządku obrad dodano przyjęcie stanowiska zaproponowanego przez KO i dwa projekty uchwał prezydenckich, wnioskujące o opinie Śródmieścia i Pragi-Północ w sprawie wprowadzenia nocnej prohibicji na ich terenie.

W efekcie podczas głosowania w sprawie przyjęcia projektu uchwały radni Koalicji Obywatelskiej poparli pomysł - 36 osób zagłosowało za. Radni klubu Lewica - Miasto Jest Nasze zagłosowali przeciwko niemu. Radni Prawa i Sprawiedliwości nie wzięli udziału w głosowaniu.

Samorządowcy przyjęli także dwie uchwały, dotyczące wystąpienia do rad Śródmieścia i Pragi-Północ o wyrażenie opinii w sprawie pilotażowego wprowadzenia zakazu nocnej sprzedaży alkoholu w tych dzielnicach.

W trakcie dyskusji rajcy apelowali, by pilotażem objąć także Ochotę i Bielany, które poparły wprowadzenie nocnej prohibicji. Apelował o to także burmistrz Bielan Grzegorz Pietruczuk. Radni zwracali też uwagę, że stanowisko ma mniejsze znaczenie pod względem "sprawczości" niż uchwała. Przypominali, że pozytywną opinię za wprowadzeniem nocnej prohibicji wydały wojsko, policja i lekarze.

Wiceprezydent rezygnuje ze stanowiska

W związku z wycofaniem się prezydenta z wprowadzenia nocnej prohibicji na terenie całego miasta i zastąpienie go propozycją pilotażowego wdrożenia prohibicji na terenie dwóch dzielnic, Jacek Wiśnicki - wiceprezydent stolicy, odpowiedzialny za sprawy z zakresu spraw społecznych, komunikacji społecznej oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, zrezygnował ze stanowiska.

- Popierałem stanowisko prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Z żalem przyjąłem, że dzisiaj to stanowisko zostało wycofane i zastąpione absolutnie fasadowym dokumentem. Dla mnie jest to trudne, ponieważ odpowiadam za sprawy społeczne (...). W związku z tym poinformowałem prezydenta, że nie mogę być dalej twarzą polityki społecznej w mieście i złożyłem rezygnację z tego stanowiska - wyjaśnił Wiśnicki.

Nocną prohibicję wprowadziło wiele gmin w Polsce

Odrzucony został też projekt Lewicy i Miasto Jest Nasze, który miał wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu w całej Warszawie w godzinach 22.00 - 6.00. Przeciwko było 37 radnych, za 18, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Podczas opiniowania projektów uchwał wprowadzających nocną prohibicję 14 spośród 18 dzielnic negatywnie zaopiniowało pomysł jej wprowadzenia w sklepach z alkoholem na terenie całego miasta.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W 30 przypadkach ograniczenie dotyczy tylko części gminy lub miasta. Najwięcej takich przepisów przyjęły samorządy województw mazowieckiego, małopolskiego i wielkopolskiego. Spośród dużych miast nocny zakaz na całym obszarze wprowadziły m.in.: Kraków, Bydgoszcz, Wrocław i Biała Podlaska. Prohibicja tylko w śródmieściu obowiązuje m.in. w Poznaniu, Rzeszowie, Katowicach, Bielsku-Białej i w Kielcach. W czerwcu nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia - w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Jak jakieś gry partyjne mogą prowadzić do takich żenujących spektakli"

"Jak jakieś gry partyjne mogą prowadzić do takich żenujących spektakli"

Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 

Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 

Autorka/Autor: Alicja Glinianowicz

Źródło: tvnwarszawa.pl / PAP

Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak / PAP

Udostępnij:
TAGI:
Rada WarszawyAlkohol
Czytaj także:
Warszawa. Funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali 17 cudzoziemców
Straż Graniczna zatrzymała 17 cudzoziemców pracujących w piekarni
Okolice
Chciał popisać się przed pasażerką i wylądował w rowie
Porsche w rowie, bo kierowca "chciał popisać się przed pasażerką"
Ursynów
Zespół Szkół Samochodowych w Radomiu
Najpierw miała pożyczać pieniądze od uczniów, później zlecić pobicie jednego z nich
Okolice
Jacek Wiśnicki
"Jak jakieś gry partyjne mogą prowadzić do takich żenujących spektakli"
Śródmieście
Marcin Kierwiński w Ośrodku Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu
Kierwiński o głosowaniu w sprawie prohibicji: jestem w kontakcie z Trzaskowskim 
Śródmieście
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Co się wydarzyło na Radzie Warszawy? Padły argumenty o Jaruzelskim i Ku Klux Klanie
Praga Północ
Wypadek na A2, utrudnienia w ruchu
Groźny wpadek na A2, zderzyły się cztery auta
Okolice
Mieli okradać luksusowe wille, zostali aresztowani
Ruszyli na hasło "atak, atak, atak!". Zatrzymania
Okolice
Karetki przed SOR-em (zdj. ilustracyjne)
Ekspertka: jedna trzecia pacjentów SOR-ów trafia tam po alkoholu
Śródmieście
Policjanci zatrzymali kompletnie pijanego kierowcę tira
Tir już zjeżdżał w bariery. Kierowca był kompletnie pijany
Okolice
Próba przed spektaklem "Najlepsze miasto świata. Opera o Warszawie"
Z rozmachem o odbudowie Warszawy. "To rzecz o zwycięstwie"
Piotr Bakalarski
Światło w niebie, Warszawa
Tajemnicze punkty świetlne na warszawskim niebie
Śródmieście
40-latek usłyszał zarzut uszkodzenia mienia
Rzucił kamieniem w witrynę sklepową, "bo się zdenerwował". Zostanie deportowany
Okolice
Ostatnie Pokolenie w MSN
Aktywiści zniszczyli zdjęcie w Muzeum Sztuki Nowoczesnej. "Nie będziemy eksponatem"
Śródmieście
Uroczystości pogrzebowe Katarzyny Stoparczyk
Wzruszający pogrzeb Katarzyny Stoparczyk
TVN24
Policja wyjaśnia sprawę ataku na Nowym Świecie
Stanął w obronie koleżanek, został brutalnie pobity i zmarł
Śródmieście
WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Wstrzymują sprzedaż biletów WKD w stacjonarnych automatach
Okolice
Modernizacja kamienicy przy ul. Nowolipki 15
Socrealistyczny budynek na Muranowie odzyskuje dawne kolory
Śródmieście
Doprowadzenie do prokuratury w Grójcu 60-letniego proboszcza z gminy Tarczyn. Usłyszał on zarzut zabójstwa 68-letniego znajomego
Zabił siekierą znajomego i go podpalił. Ksiądz przejdzie badanie psychiatryczne
Okolice
Warszawa. Interwencja Straży Miejskiej
Pili na przystanku. Obok przysypiała pięcioletnia dziewczynka
Bielany
Warszawa. Groził, atakował i szerzył nienawiść
Groźby karalne, atak z kastetem i nawoływanie do zabójstwa. Zatrzymanie 39-latka
Mokotów
Warszawa. Zaginął Konrad Czeszewski
Tajemnicze zaginięcie w Warszawie. Nagle wysiadł z samochodu, nie miał butów
Śródmieście
Warszawa. Skrzynki elektryczne w parku nad POW
Nowy, piękny park. A na pierwszym planie? Wystawa skrzynek technicznych
Ursynów
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
Toaleta na torach i wolne tempo prac. Wiceprezes tramwajów odpowiada ministrze
Śródmieście
Częściowa prohibicja
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Komisje zaopiniowały projekty
Śródmieście
Drzewo uszkodziło sieć trakcyjną i auta
Drzewo runęło na sieć tramwajową i zaparkowane auta
Żoliborz
Warszawa podpisała umowę na zakup elektrycznych autobusów
Bez "wieży" w środku, z bateriami na dachu. Warszawa kupuje 79 nowych elektryków
Komunikacja
Pelagia świętuje czterdziestkę
"Najstarszy hipopotam w Polsce". Pelagia kończy 40 lat
Praga Północ
Freski odkryte w kościele w Siedlcach
Ściągnęli obraz. To, co odkryli na ścianie, bardzo ich zaskoczyło
Okolice
Zabójstwo na Nowym Świecie. Trwa rozprawa Dawida Mirkowskiego
"Spokojny, niekonfliktowy". Zabity w środku miasta na oczach świadków
Alicja Glinianowicz
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki