Śródmieście Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski przedstawił zastępczynie

Rafał Trzaskowski przedstawił nowe zastępczynie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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- Za nami bardzo intensywny czas pracy, by wyjaśnić to, co się stało w szpitalu (Południowym - red.) i odbudować zaufanie do warszawskiej ochrony zdrowia. Czekamy na wynik audytów miejskich, prowadzonych w Szpitalu Południowym, ale również w innych miejskich szpitalach. Czekamy na ustalenia służb państwa i decyzje organów ścigania. Nic nie będzie zamiatane pod dywan, wszystko będzie wyjaśnione, stąd też seria moich twardych decyzji - rozpoczął środową konferencję prasową prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Dzisiaj przechodzimy do nowego etapu - powiedział.

I przedstawił swoje nowe zastępczynie. To Magdalena Młochowska, awansowana ze stanowiska dyrektorki koordynatorki ds. zielonej Warszawy oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik, dotychczasowa szefowa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

Stoją od lewej Izabela Marcewicz-Jendrysik, Magdalena Młochowska, Rafał Trzaskowski Źródło zdjęcia: PAP/Piotr Nowak

Kim są nowe wiceprezydentki stolicy?

- Magdalenę Młochowską znacie z wieloletniej pracy dla ratusza. To bardzo doświadczona urzędniczka państwowa i samorządowa. Była podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Miałem przyjemność pracować z panią Magdaleną Młochowską, gdy byłem ministrem - mówił prezydent Warszawy.

Magdalena Młochowska od 2016 roku jest związana z urzędem miasta. - Odpowiadała za jedne z najbardziej złożonych obszarów działania miasta, za politykę lokalową i ochronę środowiska. Zna świetnie administrację i potrafi świetnie koordynować pracę instytucji - przedstawił doświadczoną współpracowniczkę Trzaskowski.

Jako wiceprezydentka Magdalena Młochowska będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami, zieleń, ochronę powietrza, politykę lokalową i rewitalizację.

Izabelę Marcewicz-Jendrysik Rafał Trzaskowski nazwał "świetną menadżerką ochrony zdrowia".

- Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi podmiotami leczniczymi, finansowaniem ochrony zdrowia, w inwestycjach i poprawie jakości opieki nad pacjentem. Wnosi do nas to, co najważniejsze, czyli praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia. Świetnie zna system ochrony zdrowia w Warszawie - opisywał nową zastępczynię Trzaskowski. Podkreślił, że jej celem jest odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia w stolicy.

Izabela Marcewicz-Jendrysik jako wiceprezydentka będzie odpowiadać za politykę zdrowotną, nadzór nad miejskimi szpitalami i przychodniami oraz politykę społeczną.

- To specjalistki, mają potwierdzone kompetencje i mocny dorobek zawodowy. Obie zarządzały trudnymi procesami i dużymi zasobami ludzi - podsumował.

Dymisje po wybuchu afery

Poprzednie wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisje w związku z aferą w Szpitalu Południowym.