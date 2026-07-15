Nowe wiceprezydentki Warszawy. Trzaskowski przedstawił zastępczynie
- Za nami bardzo intensywny czas pracy, by wyjaśnić to, co się stało w szpitalu (Południowym - red.) i odbudować zaufanie do warszawskiej ochrony zdrowia. Czekamy na wynik audytów miejskich, prowadzonych w Szpitalu Południowym, ale również w innych miejskich szpitalach. Czekamy na ustalenia służb państwa i decyzje organów ścigania. Nic nie będzie zamiatane pod dywan, wszystko będzie wyjaśnione, stąd też seria moich twardych decyzji - rozpoczął środową konferencję prasową prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. - Dzisiaj przechodzimy do nowego etapu - powiedział.
I przedstawił swoje nowe zastępczynie. To Magdalena Młochowska, awansowana ze stanowiska dyrektorki koordynatorki ds. zielonej Warszawy oraz Izabela Marcewicz-Jendrysik, dotychczasowa szefowa Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.
Kim są nowe wiceprezydentki stolicy?
- Magdalenę Młochowską znacie z wieloletniej pracy dla ratusza. To bardzo doświadczona urzędniczka państwowa i samorządowa. Była podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Miałem przyjemność pracować z panią Magdaleną Młochowską, gdy byłem ministrem - mówił prezydent Warszawy.
Magdalena Młochowska od 2016 roku jest związana z urzędem miasta. - Odpowiadała za jedne z najbardziej złożonych obszarów działania miasta, za politykę lokalową i ochronę środowiska. Zna świetnie administrację i potrafi świetnie koordynować pracę instytucji - przedstawił doświadczoną współpracowniczkę Trzaskowski.
Jako wiceprezydentka Magdalena Młochowska będzie odpowiadać za gospodarkę odpadami, zieleń, ochronę powietrza, politykę lokalową i rewitalizację.
Izabelę Marcewicz-Jendrysik Rafał Trzaskowski nazwał "świetną menadżerką ochrony zdrowia".
- Specjalizuje się w zarządzaniu dużymi podmiotami leczniczymi, finansowaniem ochrony zdrowia, w inwestycjach i poprawie jakości opieki nad pacjentem. Wnosi do nas to, co najważniejsze, czyli praktyczną wiedzę, w jaki sposób organizować sprawny i bezpieczny system ochrony zdrowia. Świetnie zna system ochrony zdrowia w Warszawie - opisywał nową zastępczynię Trzaskowski. Podkreślił, że jej celem jest odbudowa zaufania do systemu ochrony zdrowia w stolicy.
Izabela Marcewicz-Jendrysik jako wiceprezydentka będzie odpowiadać za politykę zdrowotną, nadzór nad miejskimi szpitalami i przychodniami oraz politykę społeczną.
- To specjalistki, mają potwierdzone kompetencje i mocny dorobek zawodowy. Obie zarządzały trudnymi procesami i dużymi zasobami ludzi - podsumował.
Dymisje po wybuchu afery
Poprzednie wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dymisje w związku z aferą w Szpitalu Południowym.