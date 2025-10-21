Muzeum Warszawy ma nową dyrektorkę

Katarzyna Wagner nową dyrektorką Muzeum Warszawy Źródło: UM Warszawa

Spośród czterech osób, które znalazły się w drugim etapie konkursu, komisja wybrała Katarzynę Wagner na stanowisko dyrektorki Muzeum Warszawy.

"Komisja uznała, że Katarzyna Wagner przedstawiła spójną wizję rozwoju Muzeum Warszawy. Jej autorski program działania muzeum prezentuje wielowątkowy rozwój instytucji z uwzględnieniem programu wystawienniczego, badawczego, edukacyjnego i wydawniczego. Zwrócono też uwagę na jej całościowe podejście do zarządzania instytucją, a także kompetencje interpersonalne w zarządzaniu zespołem pracowników" – poinformował we wtorek stołeczny ratusz.

Kim jest Katarzyna Wagner?

Katarzyna Wagner jest doktorem nauk humanistycznych, adiunktem na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się nowożytnymi dziejami miast Korony (a zwłaszcza Warszawy), stosunkami polsko-szwedzkimi oraz dziejami muzealnictwa i kolekcjonerstwa. Obecnie współtworzy zespół programowy nazewniczej konferencji naukowej "Ślady, przypadki, drogowskazy". W latach 2010 – 2018 była kuratorką w Muzeum Warszawy, w tym czasie przez ostatnie dwa lata była również redaktorką naczelną rocznika "Almanach Warszawy". Odpowiadała także za organizację seminariów i konferencji międzynarodowych, m.in.: "Skąd się biorą warszawiacy?", "Rzeczy w muzeum/Things in museum". W latach 2018 - 2020 pełniła funkcję pełnomocniczki, następnie zastępczyni dyrektora ds. naukowych Muzeum Narodowego w Warszawie. Była też członkinią jury konkursu Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla.

