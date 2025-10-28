Ludzkie szczątki na terenie dawnej jednostki wojskowej w Rembertowie

Archiwum IPN przy ulicy Kłobuckiej Źródło: Klemens Leczkowski / tvnwarszawa.pl

W dniach od 15 września do 22 października zespół Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN przeprowadził czwarty etap badań na terenie Jednostki Wojskowej JW 4226 w Warszawie - Rembertowie.

"W wyniku badań archeologicznych ujawniono szczątki co najmniej 18 osób. Zostały one przekazane do dalszych badań antropologicznych i genetycznych. Prace poszukiwawcze na terenie JW 4226 prowadzone są pod nadzorem prokuratora Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Warszawie" - poinformował w mediach społecznościowych IPN.

Najpierw obóz jeniecki, potem więzienie NKWD

Na terenie rembertowskiej jednostki do 1939 r. działały Zakłady Amunicyjne "Pocisk". W 1942 r. Niemcy utworzyli tam Komando Stalag 333 – oddział robotniczy dla jeńców sowieckich. Po wyparciu Niemców, w latach 1944-1945 teren po zakładach zajmował Obóz Stacjonarny NKWD nr 10.

"Umieszczano w nim osoby aresztowane w Warszawie i województwie warszawskim, ale również trafiali tam osadzeni z województw łódzkiego i poznańskiego. Według szacunków badaczy ok. 50–75 procent osadzonych stanowili Polacy, głównie działacze niepodległościowi. Pozostałą grupę stanowili jeńcy radzieccy, którzy przeżyli niemiecką niewolę, volksdeutsche oraz osoby uznane za będące pochodzenia niemieckiego" - przypomniał IPN.

Badania na terenie leśnym

Tegoroczne działania miały na celu odnalezienie miejsc pochówku więźniów zarówno zmarłych w obozie jak i zamordowanych w trakcie oraz po akcji wyzwoleńczej przeprowadzonej w nocy z 20 na 21 maja 1945 r. przez oddział AK dowodzony przez Edwarda Wasilewskiego ps. "Wichura" oraz Edmunda Świderskiego ps. "Wicher".

Badania były prowadzone na terenie leśnym, poza historycznymi granicami obozu. W toku prac przebadano pięć dawnych okopów wojskowych (obszar o łącznej wielkości ponad 7 tys. m kw.). Miejsca te wytypowano na podstawie zdjęć lotniczych oraz zeznań świadków zawartych w aktach postępowania karnego prowadzonego w sprawie zbrodni popełnionych w obozie NKWD w Rembertowie.

W kolejnych latach planowana jest kontynuacja badań.

