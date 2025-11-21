Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Z dużą siłą uderzyła głową w pień drzewa

Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Wypadki na hulajnogach elektrycznych. Rozmowa z ratownikiem
Źródło: TVN24
31-latka miała wypadek na hulajnodze elektrycznej. Z impetem uderzyła głową w drzewo i straciła przytomność. Na pomoc poszkodowanej ruszyli strażnicy miejscy. Kobieta trafiła do szpitala.

Strażnicy miejscy podczas patrolu ulicy Dwernickiego w pewnym momencie zauważyli leżącą na chodniku kobietę. "Widok był dramatyczny – leżąca w ogóle się nie ruszała" - opisała straż miejska w komunikacie. Była zamroczona i dopiero po dłuższej chwili z trudem próbowała wyjaśnić strażnikom, co się stało.

Okazało się, że chwilę wcześniej jechała hulajnogą elektryczną i nie zauważyła drzewa, którego konar wchodził w światło chodnika. Z dużą siłą uderzyła głową w pień. Strażnicy powiadomili pogotowie i przystąpili do udzielania pierwszej pomocy.

Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Strażnicy miejscy udzielili pomocy poszkodowanej
Źródło: Straż Miejska Warszawa

- Podczas szkoleń z pomocy przedmedycznej uczymy się i wiemy, jak postępować w sytuacjach, w których istnieje ryzyko np. uszkodzenia kręgosłupa. W pierwszej kolejności zabezpieczyliśmy głowę poszkodowanej i okryliśmy kocem termicznym bardzo zamroczoną 31-letnią kobietę – powiedział, cytowany w komunikacie, starszy inspektor Artur Dmitruk. – Natychmiast wezwaliśmy też pogotowie - dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Niepokojące statystyki dotyczące wypadków na hulajnogach (zdj. ilustracyjne)
"Mamy plagę, koszmar". Rośnie liczba wypadków na hulajnogach powodowanych przez dzieci
Śródmieście
Akcja piaseczyńskiej drogówki wymierzona w użytkowników hulajnóg elektrycznych
Hulajnogą w kilka osób i po przejściu dla pieszych
Okolice
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Okolice

Zaczęła tracić świadomość

W pewnym momencie poszkodowana zaczęła tracić świadomość. Strażnicy przez cały czas starali się prowadzić z nią uspokajającą rozmowę. Przybyli ratownicy, ustabilizowali poszkodowaną. Wspólnymi siłami 31-latka została ostrożnie i bezpiecznie ułożona na noszach, przeniesiona do karetki pogotowia i przewieziona do szpitala.

"Urazy twarzoczaszki należą do najczęściej występujących i bardzo niebezpiecznych skutków jazdy na hulajnogach i rowerach. Dlatego, mimo że prawo tego nie wymaga, dobrze jest - dla własnego bezpieczeństwa - korzystać z kasku" - podkreślili strażnicy miejscy.

Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Zasady poruszania się hulajnogami elektrycznymi
Źródło: Ministerstwo Infrastruktury

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
Hulajnogi elektrycznePierwsza pomocStraż miejska
Czytaj także:
Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim podjął decyzję o aresztowaniu 22-latka
Bił pięściami po głowie młodszego o kilka lat chłopca. Jest akt oskarżenia
Okolice
52-latek został zatrzymany
Księgowy z teatru przywłaszczył 268 tysięcy złotych
Praga Północ
Policja zatrzymała 21-latka podejrzanego o dwa rozboje
Groził nożem ekspedientkom, ukradł pieniądze z kasy
Praga Południe
Budowa linii tramwajowej na Rakowieckiej
Tramwaj wróci na tę ulicę po 58 latach
Mokotów
Luna
Gołe pośladki przed ołtarzem. Archidiecezja oburzona na Lunę
Okolice
Podejrzany o kradzież i włamanie (zdj. ilustracyjne)
Włamanie, kradzież i narkotyki. 23-latek usłyszał 30 zarzutów
Okolice
Niewybuch w szkole na Białołęce
Znaleźli pocisk przeciwlotniczy, odwołali lekcje, wezwali saperów
Białołęka
Utrudnienia na S2 po zderzeniu
Kierowca wjechał w bariery, a potem kolizja. Korek na S2
Wawer
Zderzenie dwóch samochodów i busa
Zderzenie dwóch aut i busa. Trasa S8 zablokowana
Okolice
Działka przy ulicy Augustówka 7, gdzie doszło do samowoli budowlanej
Deweloper budował bez zezwolenia. Inspektor zalegalizował samowolę
Klaudia Kamieniarz
Alkomat (zdjęcie ilustracyjne)
Wójt dwa dni z rzędu wsiadał za kółko po alkoholu. Za drugim razem nie miał już prawa jazdy
Okolice
Skrzyżowanie Doliny Służewieckiej z al. Rodowicza "Anody"
Będzie nowe przejście dla pieszych przez Dolinę Służewiecką
Ursynów
Podejrzany o zabójstwo 20-latka z Płocka
Wywieźli go do lasu i zakopali, gdy jeszcze żył. Dwa dożywocia
Okolice
Atak na kobiety (zdjęcie ilustracyjne)
Zaatakował dwie kobiety, groził nożem obsłudze sklepu
Okolice
Do wysadzenia torów doszło w rejonie stacji PKP Mika
Posłowie PiS w miejscu wysadzenia torów. "Polityczny teatr"
Okolice
Elektrociepłownia Żerań
Stąd pochodzi ciepło dla Warszawy. Chcą całkowicie zrezygnować z węgla
Praga Północ
Mieszkania komunalne w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Dwie grupy zawodowe z pierwszeństwem najmu mieszkań komunalnych
36-latek usłyszał zarzuty i został tymczasowo aresztowany
Zaatakował dwie kobiety w szkole, został aresztowany
Okolice
Wizualizacja linii tramwajowej wzdłuż ulicy Rostafińskich
Trzaskowski o "absurdalnych zarzutach", Szyszko o "terroryzowaniu miasta"
Mokotów
Nowy pociąg metra zabrał pierwszych pasażerów
Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy
Komunikacja
Rafał Trzaskowski
Radni przegłosowali podwyżkę dla Rafała Trzaskowskiego
Zderzenie w Zaborówku
Czołowe zderzenie z autobusem
Okolice
44-latek miał znęcać się nad rodziną (zdjęcie ilustracyjne)
Policja: wyzywał, bił, uderzył szklanym naczyniem w głowę
Okolice
Dworek w Jadwisinie
W dworku miała być edukacja, jest escape room i oferta sprzedaży. Prezes komentuje
Okolice
Rozmowa z maszynistą, który zatrzymał pociąg Kolei Mazowieckich
"Pociągiem mocno bujnęło. Wyjrzałem, by sprawdzić czy stoi na szynach"
Okolice
Nieporęt. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja. Miejsce, gdzie znajdował się dwór Wazów
Finał gry o tron w... podwarszawskiej wsi
Adam Michejda
Wypadek na torach
Zderzenie na torach. "Szynobus zatrzymał się po kilkuset metrach"
Okolice
Tragiczny wypadek na torach
Wypadek na torach pod Warszawą. Opóźnienia pociągów
Okolice
Sąd rozpatrzy apelacje w sprawie skazanego księdza (zdj. ilustracyjne)
Wyrok dla "gangu przebierańców". Podawali się za służby specjalne 
Wola
37-latek został zatrzymany
Zaatakował kobietę na przystanku. Próbował ją zgwałcić
Białołęka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki