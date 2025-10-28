Wracał z dyskoteki, chciał pomóc nieznajomemu. Został pobity, zgwałcony i okradziony

24-latek został zatrzymany Źródło: KRP VII

Policjanci z komendy na Pradze Południe przyjęli zawiadomienie od młodego mężczyzny, który padł ofiarą napaści w drodze powrotnej z dyskoteki.

Brutalna napaść

Jak wyjaśniła podinspektor Joanna Węgrzyniak, rzeczniczka prasowa Komendy Rejonowej Policji Warszawa VII, mężczyzna ostał zaczepiony przez przechodnia, który poprosił o wskazanie drogi do centrum miasta. "Pokrzywdzony zgodził się pomóc i odprowadzić mężczyznę we właściwym kierunku. Chwilę później, nagle, bez żadnego powodu, bez słowa zgłaszający został zaatakowany. Mężczyzna bił go pięściami po twarzy, wbijał mu palce w oczy, doprowadził do poddania się innej czynności seksualnej, po czym ukradł wszystko, co było możliwe i dodatkowo zniszczył okulary korekcyjne i aparaty słuchowe" - przekazała podinspektor Węgrzyniak.

Łączna wartość strat wyniosła ponad 18 tysięcy złotych.

Policjantka wskazała, że pokrzywdzony doznał licznych obrażeń zewnętrznych jak i wewnętrznych organizmu, łącznie z wywołaniem chorób realnie zagrażających życiu.

Długa lista zarzutów

Sprawą zajęli się m.in. funkcjonariusze z wydziału kryminalnego południowopraskiej komendy. Ustalili, że przestępstw najprawdopodobniej dopuścił się już wcześniej notowany 24-letni mężczyzna. Został zatrzymany.

"Zgromadzony obszerny materiał dowodowy został przekazany do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Południe, gdzie zatrzymany usłyszał zarzuty rozboju, pobicia, spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, innej czynności seksualnej, ukrycia dokumentów i zniszczenia mienia" - wyliczyła podinspektor Węgrzyniak.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i aresztował 24-latka na trzy miesiące.

