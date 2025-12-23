Strażacy jechali do wycieku gazu. Po drodze mieli wypadek

Zderzenie wozu gaśniczego i osobówki Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Trzy samochody gaśnicze straży pożarnej jechały na ulicę Bukowskiego do rozszczelnionej instalacji gazowej. - Na skrzyżowaniu ulicy gen. Augusta Emila Fieldorfa "Nila" z Perkuna doszło do zderzenia jednego z wozów gaśniczych z samochodem osobowym. Pozostałe dwa samochody gaśnicze zatrzymały się i strażacy ruszyli na pomoc uczestnikom zderzenia. Do działań na ulicy Bukowskiego skierowano trzy inne zastępy straży - przekazał st. asp. Krzysztof Kosecki ze stołecznej straży pożarnej.

Strażacy zabezpieczają miejsce zdarzenia. – Kierowca samochodu osobowego jest badany w karetce. Strażakom uczestniczącym w zderzeniu nic się nie stało - dodał Kosecki.

Paliwo na jezdni

Na miejscu był Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl. Ostrzegł, że ulica Fieldorfa na wysokości skrzyżowania z Perkuna, w kierunku Wału Miedzeszyńskiego jest zablokowana.

- Powodem utrudnień jest paliwo, które rozlało się z uszkodzonego zbiornika w wozie pożarniczym. Dużo ropy znajduje się na jezdni. Dopóki nie zostanie usunięta, nie będzie można puścić ruchu – opisał reporter. Jak dodał, w związku z tym, nie tworzą się duże utrudnienia, wyznaczono objazdy. Na miejscu pracuje też policja.