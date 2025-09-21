W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"

"21 września na stacji Warszawa Wschodnia zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie "0" (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej. W ten sposób, w warunkach rzeczywistych zostaną sprawdzone praktyczne warunki organizacji i ewakuacji przyjęte dla obiektu, z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" - poinformowały w komunikacie na Facebooku PKP S.A.
"Sprawna ewakuacja obiektu"
Jak wskazano, ćwiczenia rozpoczną się o 23.30 i zakończą się o godzinie 00.30. Miejsce zbiórki osób ewakuowanych stanowić będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej. Kolejarze zakładają, że ćwiczenia zostaną przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia kieruje działaniami ratowniczymi w obiekcie dworcowym.
"Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - podsumowano.
Autorka/Autor: katke/tok
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: PAP/Rafał Guz