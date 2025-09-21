W nocy ewakuują Dworzec Wschodni. "Symulacja zagrożenia"

Dworzec Wschodni imienia Romana Dmowskiego Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

"21 września na stacji Warszawa Wschodnia zainicjowana zostanie procedura ewakuacji ludzi. Ćwiczenia będą polegały na symulacji zagrożenia pożarowego na terenie Dworca PKP Warszawa Wschodnia dalekobieżna, a konkretnie pożaru w rejonie kas biletowych na poziomie "0" (strefa pożarowa nr 1) od strony ul. Kijowskiej. W ten sposób, w warunkach rzeczywistych zostaną sprawdzone praktyczne warunki organizacji i ewakuacji przyjęte dla obiektu, z wykorzystaniem urządzeń przeciwpożarowych oraz opracowanej Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego" - poinformowały w komunikacie na Facebooku PKP S.A.

"Sprawna ewakuacja obiektu"

Jak wskazano, ćwiczenia rozpoczną się o 23.30 i zakończą się o godzinie 00.30. Miejsce zbiórki osób ewakuowanych stanowić będzie oznakowany teren zewnętrzny od strony ul. Kijowskiej. Kolejarze zakładają, że ćwiczenia zostaną przeprowadzone we współpracy z Państwową Strażą Pożarną, która od chwili przybycia kieruje działaniami ratowniczymi w obiekcie dworcowym.

"Przewidywane jest pozorowane rozwinięcie bojowe jednostek PSP w celu identyfikacji i opanowania zagrożenia" - podsumowano.