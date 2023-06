Cztery firmy chętne do modernizacji Parku Skaryszewskiego

Drogowcy otworzyli oferty w przetargu na modernizację jednego z najpopularniejszych parków w Warszawie. Zabytkowy "Skaryszak" ma wyglądać tak, jak w dawnych latach i to jeszcze w tym roku. W przetargu na remont zgłosiły się cztery firmy.

Dobrą wiadomością pochwalił się Zarząd Dróg Miejskich. "Otworzyliśmy oferty w przetargu na realizację projektu będącego odpowiedzią na najważniejsze bolączki jednego z najpiękniejszych warszawskich terenów zielonych. Wyremontowana zostanie nawierzchnia alei głównej oraz wymienione oświetlenie w całym parku. W sumie wpłynęły cztery oferty, mieszczące się w przedziale od 7 do 9,2 mln zł" - poinformowali drogowcy.

Modernizacja parku będzie realizowana we współpracy z Zarządem Zieleni.

Duża szansa na przeprowadzenie prac jeszcze w tym roku

W przetargu wpłynęły oferty od firm: FBSerwis (7,5 mln zł), ADROG (7,6 mln zł), Palmett (9,2 mln zł) oraz Q-REKBUD (7,1 mln zł). Potencjalny wykonawca będzie miał na przeprowadzenie prac dokładnie 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. "Istnieje więc duża szansa na przeprowadzenie znacznej części lub też całości prac jeszcze w tym roku" - przekazał ZDM.

Roboty zostały podzielone na 3 etapy związane kolejno z: wymianą latarni w alejach parkowych (głównej oraz obwodowej), budową oświetlenia w rejonie dawnego ogrodu daliowego, wykonaniem podświetlenia pomników (w tym znanej i lubianej rzeźby "Tancerka") oraz przebudową alei głównej.

Wszystkie betonowe słupy na terenie "Skaryszaka" zastąpione zostaną stylizowanymi latarniami (repliki przedwojennych pastorałów z 1923 roku). Oświetlenie będzie nowoczesne, energooszczędne i wyposażone w czujniki ruchu.

Zmniejszony strumień światła

"Przy braku ruchu oprawy będą świecić znacznie zmniejszonym strumieniem światła (do 40 proc.), a po jego wykryciu rozświetlać się będą na 100 proc. mocy. Takie ustawienie będzie działało od godziny 22 do północy" - wyjaśnili drogowcy.

Oświetlenie będzie zaprogramowane z uwzględnieniem cyklu dnia i nocy oraz potrzeb zarówno odwiedzających park ludzi, jak i żyjących w nim na stałe zwierząt.

Jak wyjaśnili drogowcy, oprawy będą zmieniać temperaturę barwową w zależności od pory dnia. Wieczorami będzie to 3000 K, tak jak na ulicach. Od godziny 22 do północy światło będzie cieplejsze (2600K). Z kolei od północy do poranka temperatura barwowa zmieni się jeszcze bardziej i osiągnie wartość 2200K. Efektem będzie przyjazna dla zwierząt kojąca bursztynowa barwa oraz zmniejszenie zjawiska "zanieczyszczenia światłem".

Ochronią jesiony

Prace przeprowadzone w parku, ochronią też dorodne, kilkudziesięciometrowe jesiony wyniosłe (Fraxinus excelsior), rosnące w szpalerach po obu stronach alei. Teren zielony wokół drzew zostanie powiększony, aby drzewa miały lepsze warunki do życia.

Przewody doprowadzające prąd do nowych latarni pośrodku alei spacerowej, będą położone pod jej powierzchnią, co ograniczy do minimum prace przy szpalerach jesionów. Drzewa rosną tuż przy asfaltowej nawierzchni, wypiętrzając odgradzające ją krawężniki oraz doprowadzając do falowania i kruszenia się asfaltu.

"Na koniec robót cała aleja główna uzyska nowy jednoprzestrzenny układ. Pas zieleni nie będzie jej rozdzielać na dwie mniejsze części, jak dotychczas. Rabaty pojawiły się w parku jako element wtórny w latach 70. razem z pomnikiem Poległych Żołnierzy Armii Czerwonej. Radzieckiego pomnika już w tym miejscu nie ma, teraz czas na kolejny krok w kierunku powrotu do historycznego wyglądu parku" - przekazali drogowcy.

Nowa aleja (na odcinku od muszli koncertowej do skrzyżowania z aleją obwodową na placu, gdzie kiedyś znajdował się pomnik żołnierzy), będzie wykonana w większości z wodoprzepuszczalnej nawierzchni mineralnej w kolorze beżowym. Natomiast końcowy odcinek do ronda Waszyngtona będzie wykonany z asfaltu. Oba odcinki będą po zmianach miały stałą szerokość 11 metrów. Obecnie są to dwie alejki, po 4 metry każda, przedzielone 7-metrowym pasem zieleni.

Park w rejestrze zabytków

Park Skaryszewski to teren zabytkowy. Powstał na terenach dawnych łąk wsi Skaryszew w latach 1905–1916. Został zaprojektowany przez ówczesnego głównego ogrodnika Warszawy Franciszka Szaniora. Od 1973 roku park znajduje się w rejestrze zabytków.

W 2009 r. park, noszący od czasów międzywojennych imię I. J. Paderewskiego, został uhonorowany tytułem Najpiękniejszego Parku w Polsce oraz trzeciego pod tym względem w Europie.

W parku rośnie 280 gatunków drzew i krzewów, a największym skarbem są okazy z pierwotnej kolekcji dendrologicznej, którym udało się przetrwać do naszych czasów. Są wśród nich m.in.: korkowce amurskie, kasztanowiec mieszańcowy, orzesznik gorzki, skrzydłorzechy kaukaskie, kłęki amerykańskie i kilka gatunków jesionu. Szczególnie dekoracyjne są wiekowe magnolie japońskie, które stanowią główną wiosenną atrakcję parku, kiedy to obficie pokrywają się pięknymi białymi kwiatami.

