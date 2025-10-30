Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Południe

Coraz mniej dzieci w miejskich przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte

|
Przedszkole Saski Zakątek kończy działałalność
Przedszkole Saski Zakątek do likwidacji
Źródło: Klemens Leczkowski, tvnwarszawa.pl
Dane demograficzne nie pozostawiają złudzeń: w stolicy będzie coraz mniej dzieci w wieku przedszkolnym. Po tegorocznej rekrutacji w miejskich placówkach wolnych pozostało ponad dwa tysiące miejsc. Najstarsze przedszkole na Saskiej Kępie nie zamierza prowadzić kolejnych zapisów i wkrótce zostanie wygaszone. Czy podobny los czeka inne placówki?
Artykuł dostępny w subskrypcji
Kluczowe fakty:
  • W Warszawie funkcjonuje 350 miejskich przedszkoli. Po rekrutacji na rok szkolny 2025/2026 pozostało 2120 wolnych miejsc.
  • Wiele placówek musiało ograniczyć liczbę oddziałów lub dzieci w grupach.
  • Dane demograficzne pokazują, że w roku 2017 w Warszawie urodziło się i zameldowanych zostało niemal 19,5 tysiąca dzieci. W roku 2020 liczba urodzeń spadła do niecałych 17 tysięcy, a rok temu wynosiła niespełna 12 tysięcy.
  • Stołeczny ratusz wyjaśnia, w jaki sposób zamierza dostosować działalność miejskich placówek do spadającej liczby podopiecznych.

W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o zamiarze likwidacji najstarszego przedszkola na Saskiej Kępie. Mowa o Saskim Zakątku przy ulicy Dąbrówki 3. To placówka, która działa nieprzerwanie od końca lat 50. ubiegłego wieku.

Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Strzelał do dzików w Józefowie
Wśród domów jednorodzinnych strzelał do dzików. Jeden nie przeżył
Policjanci eskortowali rodzącą do szpitala
Migał światłami, w aucie była rodząca kobieta
Bielany
Wiadukt na ul. Chełmżyńskiej otwarty
"Bez rogatek, bez korków, bez czekania". Nowy wiadukt otwarty
Rembertów
Policja znalazła narkotyki podczas kontroli drogowej
4,5 kilograma narkotyków w aucie i mieszkaniu. Dwóch aresztowanych
Park Żerański, czyli nowa przestrzeń nad Wisłą
Problem z kamerami w Parku Żerańskim
Klaudia Kamieniarz
Zderzenie aut w pobliżu lotniska
Zderzenie w pobliżu lotniska
Ulice
Zderzenie dwóch aut na Wisłostradzie
Uderzyła w tył zepsutego auta. Korek na Wisłostradzie
Bielany
Kolizja czterech aut na trasie S2
Kolizja czterech samochodów na trasie S2 i ogromne utrudnienia
Włochy
Święto Niepodległości w Warszawie (zdjęcie ilustracyjne)
Zakaz noszenia broni w Święto Niepodległości. Projekt rozporządzenia
Śródmieście
Auto osobowe zderzyło się z łosiem w gminie Pomiechówek
Zderzenie się z łosiem. Kierowca trafił do szpitala
Auto zsunęło się z remontowanej jezdni w alei "Solidarności"
"Tak się kończy próba ominięcia korka"
Wola
Policyjne kontrole przewozów osób
Skontrolowali niemal tysiąc aut przewozu osób, wystawili 310 mandatów
Śródmieście
76-lenia kierująca jechała S7 pod prąd
Na nic nie reagowała. Przejechała tak kilkadziesiąt kilometrów
Park Wiecha z lotu ptaka
Jak powinien wyglądać park Wiecha? Ruszyły konsultacje społeczne
Targówek
Do włamania na plebanię doszło podczas mszy (zdjęcie ilustracyjne)
Odprawiał mszę, wtedy okradziono plebanię. Zniknęły pieniądze z tac, na opłaty cmentarne, misje i remont
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Zanieczyszczenie Wisły wzrosło w październiku pięciokrotnie
Alicja Glinianowicz
Warszawa, 08.05.2025. Podejrzany o zabójstwo pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego wyprowadzany po zakończeniu przesłuchania z siedziby Prokuratury
Podejrzany o brutalne zabójstwo na uniwersytecie trafi do aresztu
Śródmieście
W Warszawie działają zniczodzielnie
Na Bielanach działają cztery zniczodzielnie
Bielany
Kwesta Powązkowska
Aktorzy, muzycy i politycy będą kwestować na Powązkach
Wola
Przez zgubione klucze seniorka straciła oszczędności (zdj. ilustracyjne)
Nie było śladów włamania do domu, a pieniądze znikały przez wiele miesięcy
Aplikacja mObywatel
Miejskie płatności w aplikacji mObywatel. Rusza nowa usługa dla warszawiaków
Śródmieście
Woda nie nadaje się do picia (zdjęcie ilustracyjne)
Czwarty raz w tej samej gminie woda nie nadaje się do picia. I ktoś nielegalnie podpiął się do sieci
Dworzec Centralny (zdjęcie ilustracyjne)
Gdzie przekierują pociągi?
Śródmieście
Policja szuka informacji o uczestnikach bójki na Marszałkowskiej
Ciężko ranny mężczyzna po bójce w centrum. Policja szuka sprawców
Śródmieście
Zatrzymany mężczyzna
Był poszukiwany, nielegalnie przebywał w Polsce i jeszcze kradł
Elewacja katedry po pracach
Ozdobna elewacja wyjątkowej katedry po remoncie
Mieszkańcy nie chcą paczkomatu przy ścianie bloku
Dzień i noc przy dźwięku zamykanych drzwiczek. Nie chcą paczkomatu
Klaudia Kamieniarz
Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie
Cysterna z azotem na boku. Kierowca trafił do szpitala
Laureat Nagrody POLIN 2025 Marek Chmielewski
Nagroda POLIN 2025 wręczona
Wola
Ulica Karowa, 1948r.
Ta kolekcja to sensacja. Nieznane zdjęcia zburzonej Warszawy
Piotr Bakalarski
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki