Coraz mniej dzieci w miejskich przedszkolach. Jedno z najstarszych zostanie zamknięte

Kluczowe fakty:
- W Warszawie funkcjonuje 350 miejskich przedszkoli. Po rekrutacji na rok szkolny 2025/2026 pozostało 2120 wolnych miejsc.
- Wiele placówek musiało ograniczyć liczbę oddziałów lub dzieci w grupach.
- Dane demograficzne pokazują, że w roku 2017 w Warszawie urodziło się i zameldowanych zostało niemal 19,5 tysiąca dzieci. W roku 2020 liczba urodzeń spadła do niecałych 17 tysięcy, a rok temu wynosiła niespełna 12 tysięcy.
- Stołeczny ratusz wyjaśnia, w jaki sposób zamierza dostosować działalność miejskich placówek do spadającej liczby podopiecznych.
W ubiegłym tygodniu media obiegła informacja o zamiarze likwidacji najstarszego przedszkola na Saskiej Kępie. Mowa o Saskim Zakątku przy ulicy Dąbrówki 3. To placówka, która działa nieprzerwanie od końca lat 50. ubiegłego wieku.