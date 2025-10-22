Logo TVN Warszawa
Praga Południe

Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele

Nie wie, kim jest
Nie wie, kim jest
Źródło: KSP
10 października około 6. w kościele przy ulicy Kobielskiej została znaleziona kobieta, która prawdopodobnie wcześniej spędziła tam noc. Ubrana była w czarny jednoczęściowy strój i czarne buty. Kobieta nie wie, kim jest, biegle mówi po polsku. 

Policjanci wydziału kryminalnego próbują ustalić tożsamości kobiety. 10.10.2025 roku wczesnym rankiem została znaleziona w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze Północ, mówi po polsku, wygląda na 45 lat. Wzrost kobiety to 168 cm, jest szczupła, włosy ma jasne, do ramion.

Policjanci apelują do wszystkich osób rozpoznających kobietę, mogących pomóc w ustaleniu kim jest, o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji oraz mailowo na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl

Autorka/Autor: ec

Źródło: KSP

Źródło zdjęcia głównego: KSP

