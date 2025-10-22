Kim jest ta kobieta? Znaleźli ją wcześnie rano w kościele

Nie wie, kim jest Źródło: KSP

Policjanci wydziału kryminalnego próbują ustalić tożsamości kobiety. 10.10.2025 roku wczesnym rankiem została znaleziona w kościele przy ulicy Kobielskiej na Pradze Północ, mówi po polsku, wygląda na 45 lat. Wzrost kobiety to 168 cm, jest szczupła, włosy ma jasne, do ramion.

Policjanci apelują do wszystkich osób rozpoznających kobietę, mogących pomóc w ustaleniu kim jest, o zgłaszanie się do KRP Warszawa VII przy ul. Grenadierów 73/75 w Warszawie lub kontakt pod numerem tel. 47-723-76-55, alarmowym 112 lub z najbliższą jednostką policji oraz mailowo na adres: dyzurny.krp7@ksp.policja.gov.pl