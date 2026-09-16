Zahaczył o latarnię i znalazł się w śmiertelnej pułapce
Jak informuje referat prasowy straży miejskiej, zgłoszenie dotyczące gołębia potrzebującego pomocy wpłynęło w niedzielę przed południem.
"Strażnicy Ekopatrolu, którzy podjęli pilną interwencję, zauważyli, że ptak zaczepił skrzydłem o ozdobny element latarni. Znajdował się na wysokości około pięciu metrów nad ziemią. Nie miał żadnych szans na samodzielne uwolnienie się z pułapki, a tym samym na przeżycie" - relacjonują strażnicy.
Funkcjonariusze Ekopatrolu wezwali na pomoc straż pożarną. Dzięki wykorzystaniu specjalistycznego wysięgnika, strażacy zdołali bezpiecznie dosięgnąć oprawy lampy i ostrożnie wyplątać z pułapki bezradnego ptaka. Ranny gołąb został przekazany strażnikom miejskim, którzy bezpiecznie przewieźli go w specjalistycznym transporterze do Ptasiego Azylu w warszawskim Ogrodzie Zoologicznym. Tam trafił pod opiekę lekarza weterynarii.