Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Praga Północ

Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby

Małe surykatki w warszawskim zoo
Sorkonos zamieszkał w stołecznym zoo
Źródło: Demid Aleksandrovivch, Ptaszarnia Warszawskiego ZOO
Warszawskie zoo ma nowych mieszkańców. To sześć surykatek. Maluchy dopiero co otworzyły oczy, zaczynają uczyć się życia w grupie. Ich poczynaniom mogą przyglądać się już goście ogrodu.

Szefową stada i mamą sześciu maluchów jest Kari. "Dopiero co narodzone surykatki mają już otwarte oczy i ostre jak igły zęby. Starsi członkowie stada dzielą się z nimi najlepszymi kąskami, a młode powoli uczą się życia w grupie" - opisał w komunikacie Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Jak dodał, maleńkie surykatki to prawdziwe perełki natury – pełne ciekawości, energii i uroku. Nowych mieszkańców można już zobaczyć w warszawskim zoo.

Małe surykatki w warszawskim zoo
Małe surykatki w warszawskim zoo
Źródło: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa

Dzielą się i zamieniają rolami

Surykatki tworzą niezwykle zgraną społeczność, w której występuje podział ról: od opiekunów młodych, przez osobniki zajmujące się obroną przed intruzami, aż po czujnych wartowników dbających o bezpieczeństwo całej grupy. "Co ciekawe, w ciągu dnia zamieniają się tymi zadaniami, a ich system komunikacji składa się z ponad 30 różnych dźwięków" - podkreślił stołeczny ogród zoologiczny.

Małe surykatki w warszawskim zoo
Małe surykatki w warszawskim zoo
Źródło: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa

Dorosłe surykatki ważą zaledwie kilogram. Nie przeszkadza im to jednak w byciu odważnym - potrafią stawić czoła nawet skorpionom i jadowitym wężom. Gdy poczują zagrożenie, kładą się na plecach i pokazują zęby i pazury.

Ich ciało jest przystosowane do pustynnych warunków: błyskawicznie zakopują się w piasku, świetnie znoszą wysokie temperatury, a ciemne obwódki wokół oczu chronią je przed słońcem.

Małe surykatki w warszawskim zoo
Małe surykatki w warszawskim zoo
Źródło: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa

Autorka/Autor: mg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa

Udostępnij:
TAGI:
zwierzętazwierzęta w mieścieZooOgród Zoologiczny
Czytaj także:
Lotnisko Chopina ostrzega przed oszustami (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria samolotu z Warszawy do Barcelony. Zawrócił zaraz po starcie
Włochy
Narkotyki znalezione w mieszkaniu 19-latka
Zapukali do jego drzwi, w mieszkaniu znaleźli 200 porcji narkotyków
Okolice
Autobus elektryczny Irizar
10 autobusów elektrycznych dla Warszawy
Komunikacja
Wieliszew. Proces kobiety oskarżonej o zabójstwo 45-letniego mężczyzny
"Zobaczyłem, że syn leży na ziemi. Był jeszcze przytomny". Adrian miał rany od nożyczek i śrubokrętu
Okolice
Pożar na Bartyckiej
Pożar serwisu rowerów elektrycznych, dym nad Mokotowem
Mokotów
Od ronda Zgrupowania AK "Radosław" do mostu tramwaje jeżdżą po nowych torach
Nowe tory i rozchodnik. Tramwaje wróciły na Słomińskiego i most Gdański
Chciał ominąć korek, skończył z mandatem
Na oczach policjanta wykonał niebezpieczny manewr. Chciał ominąć korek
Okolice
Zasłonięty pomnik w Łazienkach Królewskich
Pomnik Chopina pod płachtą, przy filharmonii "wykopki". Tak Warszawa "wita" gości słynnego konkursu
Zamek Ujazdowski w Warszawie, miejsce kongresu
Jak poprawić jakość życia w miastach. Kongres nie tylko o zdrowiu
BUW, Biblioteka Uniwersytecka, Uniwersytet Warszawski
Ma być tanio, smacznie i różnorodnie. O tę stołówkę walczyli studenci
Pojazdem typu "buggy" podróżowały cztery osoby
"Buggy" na drzewie. Czterech nastolatków rannych. Nowe informacje
Okolice
Sesja Rady Warszawy w sprawie ograniczenia sprzedaży alkoholu nocą
Nocny zakaz sprzedaży alkoholu. Jest termin nadzwyczajnej sesji
32-latek podejrzany o rozbój został zatrzymany
Atak w metrze. Tłuczkiem do mięsa okładał przypadkowego mężczyznę
Praga Północ
Pożar ciężarówek w miejscowości Kamieńszczyzna
W ogniu stanęły samochody, naczepy oraz kontener
Okolice
Syreny alarmowe (zdjęcie ilustarcyjne)
Zawyją syreny alarmowe. Pięć dni testów
Pożar ciężarówek w Ołtarzewie
Nocny pożar pod Warszawą. Spłonęły dwie ciężarówki
Okolice
Strażnicy graniczni na Lotnisku Chopina
Przyznał, że "żartował", ale było już za późno
Włochy
Marsz Ostatniego Pokolenia
Marsz aktywistów. Dwie osoby próbowały wejść na teren Pałacu Prezydenckiego
Uniwersytet Warszawski
Po brutalnym zabójstwie nowe zasady na Uniwersytecie Warszawskim
Zatrzymany 38-latek
Gwałtownie ruszył i potrącił policjanta
Okolice
Remont na Słomińskiego
Koniec przebudowy. Tramwaje wrócą na swoje trasy
38-latek został tymczasowo aresztowany
Odebrał pieniądze i na jego rękach zatrzasnęły się kajdanki
Okolice
RTCN Święty Krzyż sfotografowany z tarasu Varso Tower
Jest odległy o ponad 150 kilometrów, dostrzegł go z Warszawy
Magdalena Gruszczyńska
Ryoma Takeuchi na mecie Maratonu Warszawskiego
Maraton Warszawski. Najlepsi zawodnicy na mecie
Ulice
Nielegalny salon gier
Nielegalny salon gier i narkotyki w kontenerze
Okolice
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wandale zniszczyli kilkanaście samochodów, szuka ich policja
Mokotów
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
"Usiłowanie zabójstwa podczas libacji alkoholowej"
Białołęka
Przystanek Warszawa Gołąbki
Będzie tunel dla pieszych, przystanek zyska drugi peron
Ursus
Wizualizacja woonerfu na Środkowej
Dziś beton i nierówne chodniki. Za rok ta ulica ma być wizytówką dzielnicy
Praga Północ
Tragiczny wypadek na Mazowszu
Zderzenie z łosiem na autostradzie. Dwie osoby ranne
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki