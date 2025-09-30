Dzielą się i zamieniają rolami. Mają ostre jak igły zęby

Sorkonos zamieszkał w stołecznym zoo Źródło: Demid Aleksandrovivch, Ptaszarnia Warszawskiego ZOO

Szefową stada i mamą sześciu maluchów jest Kari. "Dopiero co narodzone surykatki mają już otwarte oczy i ostre jak igły zęby. Starsi członkowie stada dzielą się z nimi najlepszymi kąskami, a młode powoli uczą się życia w grupie" - opisał w komunikacie Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie.

Jak dodał, maleńkie surykatki to prawdziwe perełki natury – pełne ciekawości, energii i uroku. Nowych mieszkańców można już zobaczyć w warszawskim zoo.

Małe surykatki w warszawskim zoo Źródło: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa

Dzielą się i zamieniają rolami

Surykatki tworzą niezwykle zgraną społeczność, w której występuje podział ról: od opiekunów młodych, przez osobniki zajmujące się obroną przed intruzami, aż po czujnych wartowników dbających o bezpieczeństwo całej grupy. "Co ciekawe, w ciągu dnia zamieniają się tymi zadaniami, a ich system komunikacji składa się z ponad 30 różnych dźwięków" - podkreślił stołeczny ogród zoologiczny.

Małe surykatki w warszawskim zoo Źródło: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa

Dorosłe surykatki ważą zaledwie kilogram. Nie przeszkadza im to jednak w byciu odważnym - potrafią stawić czoła nawet skorpionom i jadowitym wężom. Gdy poczują zagrożenie, kładą się na plecach i pokazują zęby i pazury.

Ich ciało jest przystosowane do pustynnych warunków: błyskawicznie zakopują się w piasku, świetnie znoszą wysokie temperatury, a ciemne obwódki wokół oczu chronią je przed słońcem.

Małe surykatki w warszawskim zoo Źródło: Marta Tomczyk/Zoo Warszawa