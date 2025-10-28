Logo TVN Warszawa
Warszawa
Praga Północ

Podpalił poddasze zabytkowej kamienicy. Wcześniej groził mieszkańcom innego budynku

Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Źródło: KRP VI
Tydzień temu na warszawskiej Pradze Północ spłonęło poddasze kamienicy. Policjanci ustalili, że pożar został wywołany poprzez podpalenie. Zatrzymano podejrzanego o ten czyn 40-letniego recydywistę. Mężczyzna miał wcześniej grozić mieszkańcom innego budynku w sąsiedztwie.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl w poniedziałek, 20 października, nad ranem, w zabytkowej kamienicy przy ul. Tarchomińskiej doszło do pożaru. Czujnik dymu zaalarmował jedną z mieszkanek budynku. Kobieta poinformowała służby i ostrzegła pozostałych mieszkańców. 20 osób z 12 mieszkań zostało ewakuowanych. Nikomu nic się nie stało.

Spaleniu uległo niezamieszkałe poddasze, uszkodzone zostały też elementy konstrukcji dachowej oraz poszycia dachu. Na miejscu pracowało osiem zastępów straży pożarnej.

Po zakończonej akcji gaśniczej do kamienicy weszli policjanci z grupy-dochodzeniowo śledczej. Ustalono, że pożar mógł zostać wywołany poprzez podpalenie.

Pożar w kamienicy przy ulicy Tarchomińskiej
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie
Źródło: KMP PSP w Warszawie

"Dobrze znany w społeczności lokalnej"

Funkcjonariusze ustalili wizerunek mężczyzny, który mógł mieć bezpośredni związek z pożarem, a następnie dzięki współpracy z policjantami innych wydziałów, ustalili jego dane. "40-latek był bardzo dobrze znany w tej społeczności lokalnej. Był w przeszłości zatrzymywany do spraw podpaleń" - poinformowała nadkomisarz Paulina Onyszko z Komendy Rejonowej Policji Warszawa VI.

Policjanci przesłuchali świadków. "Zebrali materiał dowodowy, który wskazywał, że zatrzymany 40-latek, będąc w stanie nietrzeźwości groził też mieszkańcom innej kamienicy. Policjanci przekazali akta sprawy do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ. Tam mężczyzna został przesłuchany. Zarzuty, które przedstawił mu prokurator dotyczą zniszczenia zabytkowej kamienicy poprzez wywołanie pożaru oraz kierowanie gróźb karalnych wobec lokatorów kamienicy" - poinformowała nadkomisarz Onyszko.

Ponieważ 40-latek w przeszłości był karany za podpalenia, zarzuty te dotyczą działania w recydywie. Sąd uwzględnił wniosek prokuratora prowadzącego śledztwo i zastosował wobec mężczyzny trzymiesięczny areszt. Grozi mu kara nawet 12 lat więzienia.

Policja zatrzymała 40-latka podejrzanego o podpalenie
Źródło: KRP VI
Źródło: KRP VI
Źródło: KRP VI

Autorka/Autor: dg/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KRP VI

