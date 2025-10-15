19-latek "znalazł się między krawędzią peronu a jadącym pociągiem", ma obrażenia nóg

Pociąg SKM (zdjęcie ilustracyjne) Źródło: tvnwarszawa.pl

Jako pierwszy o poniedziałkowym wypadku na jednym z peronów stacji Warszawa Wschodnia poinformował serwis Miejski Reporter. Według jego relacji, 19-letni mężczyzna w momencie wysiadania z pociągu dostał się w przestrzeń między peronem, a wagonem. Wówczas skład miał ruszyć.

Informację o wypadku potwierdziła nam policja. - 19-letni mężczyzna dostał się pomiędzy peron a pociąg. Odniósł obrażenia. Został przetransportowany do szpitala. Okoliczności wypadku są wyjaśniane - powiedział nam aspirant sztabowy Artur Wojdat z Komisariatu Kolejowego Policji.

Policjant doprecyzował, że do wypadku doszło przy peronie numer 6. 19-latek dostał się pod pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej linii S2 relacji Sulejówek Miłosna-Warszawa Lotnisko Chopina.

SKM: pociąg był już w ruchu

O zdarzenie zapytaliśmy rzecznika prasowego SKM. - Stanowczo dementuję, że do tego nieszczęśliwego wypadku doszło podczas wysiadania pasażera z naszego pojazdu. Pociąg był już w ruchu i odjeżdżał ze stacji, gdy poszkodowany znalazł się między krawędzią peronu a jadącym pojazdem. Już ta okoliczność wskazuje, że nasza drużyna pociągowa nie mogła zapobiec temu nieszczęśliwemu wypadkowi - powiedział nam Karol Adamaszek, rzecznik SKM.

- Co do samego przebiegu zdarzenia, to jego przyczyny i przebieg wyjaśni powołana komisja kolejowa - dodał.

