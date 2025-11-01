Powalił na ziemię, kopał po całym ciele. Policja szuka sprawcy pobicia kobiety

Policja z Żyrardowa opublikowała rysopis sprawcy pobicia kobiety, które miało miejsce 25 października 2025 roku, około godziny 1 w nocy w Żyrardowie przy ulicy Popiełuszki.
Rysopis podejrzewanego:
- Wiek: ok. 40 lat
- Wzrost: ok. 180 cm
- Budowa: normalna
- Włosy: ciemne, krótkie
- Zarost: broda
- Ubrany w kurtkę do kolan, koloru ciemnego, z kapturem
- Jasne spodnie, buty typu sportowego, kolor jasny.
Policjanci apelują do osób, które rozpoznają mężczyznę lub posiadają jakiekolwiek informacje mogące pomóc w jego zatrzymaniu, o kontakt z Komendą Powiatową Policji w Żyrardowie pod numerami telefonów: 47 70 58 200 lub 47 70 58 116.
Nagranie z monitoringu
W sieci krąży nagranie z monitoringu, gdzie widać moment brutalnego ataku. Wideo jest słabej jakości. Widać na nim, jak do osoby spacerującej z psem podbiega napastnik i powala ją na ziemię. Kopie ofiarę po całym ciele. Widać, że zaatakowana osoba próbuje się bronić. Wszystko trwa niespełna dwie minuty. Następnie napastnik spokojnie odchodzi z miejsca zdarzenia.
Autorka/Autor: dg/ tam
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Żyrardów