Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu

Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy Źródło: KPP Żyrardów

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Policjanci z Żyrardowa mieli informację, że na terenie gminy Puszcza Mariańska mogą być sprzedawane papierosy bez polskich znaków akcyzy. Rozpoczęli obserwację wytypowanego miejsca, zauważyli tam samochód osobowy mogący służyć do przewożenia nielegalnych wyrobów.

"Podczas kontroli pojazdu znaleźli ponad dziewięć tysięcy sztuk papierosów" - poinformowała w komunikacie sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Autem kierował 50-latek.

Policjanci sprawdzili również miejsce zamieszkania 76-letniej kobiety. Tam znaleźli kolejne papierosy bez wymaganych oznaczeń.

Policjanci skonfiskowali nielegalne papierosy Źródło: KPP Żyrardów

Dwoje zatrzymanych

76-latka, mieszkanka gminy Puszcza Mariańska oraz 50-letni mężczyzna zostali zatrzymani. Oboje staną przed sądem. "Zabezpieczono dokładnie 42 160 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Tym samym na rynek nie trafiły wyroby, których sprzedaż naraziłaby Skarb Państwa na straty przekraczające 40 tysięcy złotych" - doprecyzowała Michalczyk.

Przeczytaj także: Rozpędził się tak, że kosztowało go to pięć tysięcy

W obszarze zabudowanym, gdzie obowiązuje ograniczenie prędkości do 50 km/h, jechał aż 131 km/h Źródło: KSP