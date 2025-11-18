Logo TVN Warszawa
Dziesiątki tysięcy nielegalnych papierosów w aucie i domu

Policjanci zatrzymali dwie osoby i przejęli ponad 42 tysiące sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Znaleźli je w samochodzie 50-latka oraz w domu 76-latki.

Policjanci z Żyrardowa mieli informację, że na terenie gminy Puszcza Mariańska mogą być sprzedawane papierosy bez polskich znaków akcyzy. Rozpoczęli obserwację wytypowanego miejsca, zauważyli tam samochód osobowy mogący służyć do przewożenia nielegalnych wyrobów.

"Podczas kontroli pojazdu znaleźli ponad dziewięć tysięcy sztuk papierosów" - poinformowała w komunikacie sierż. szt. Monika Michalczyk z Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie. Autem kierował 50-latek.

Policjanci sprawdzili również miejsce zamieszkania 76-letniej kobiety. Tam znaleźli kolejne papierosy bez wymaganych oznaczeń.

Dwoje zatrzymanych

76-latka, mieszkanka gminy Puszcza Mariańska oraz 50-letni mężczyzna zostali zatrzymani. Oboje staną przed sądem. "Zabezpieczono dokładnie 42 160 sztuk papierosów bez polskich znaków akcyzy. Tym samym na rynek nie trafiły wyroby, których sprzedaż naraziłaby Skarb Państwa na straty przekraczające 40 tysięcy złotych" - doprecyzowała Michalczyk.

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: KPP Żyrardów

