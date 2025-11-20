Czołowe zderzenie z autobusem

Zderzenie w Zaborówku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Zaborówku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Zaborówku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl Zderzenie w Zaborówku Źródło: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl

Na miejsce skierowano straż pożarną, zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godzinie 14.07. - Autobusem podróżowało 20 osób. Poszkodowane zostały dwie osoby; jedna z autobusu, a druga z samochodu osobowego. Osoba podróżująca autem jest zakleszczona w pojeździe, strażacy starają się ją ewakuować - poinformował mł. ogn. Damian Dolniak ze straży pożarnej dla powiatu warszawskiego zachodniego.

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej.

Jak dowiedział się Artur Węgrzynowicz, reporter tvnwarszawa.pl, w zdarzeniu brał udział autobus linii 719. – Kierowca autobusu miejskiego został poszkodowany. Na miejscu pracują dwie załogi zespołu ratownictwa medycznego, lądował tez helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego – dodał reporter.

Są utrudnienia w ruchu na drodze wojewódzkiej numer 580.

