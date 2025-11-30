Zderzenie pod Warszawą, ranni byli zakleszczeni w aucie

Zderzenie dwóch aut Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej numer 631 około pięciu kilometrów przed Markami. Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który był na miejscu, na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe.

- Srebrny opel ma uszkodzony lewy bok. W dużo gorszym stanie jest drugi samochód, który zjechał z drogi i wjechał w drzewa, strażacy wycinali z niego poszkodowanych - podał.

Utrudnienia pod Warszawą

Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej i policja. Jeden pas jezdni jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo.