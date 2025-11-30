Zderzenie pod Warszawą, ranni byli zakleszczeni w aucie

W niedzielę w godzinach porannych doszło do wypadku w okolicy Marek. Występują utrudnienia, jeden pas jezdni jest zablokowany.
Wypadek miał miejsce na drodze wojewódzkiej numer 631 około pięciu kilometrów przed Markami. Jak przekazał reporter tvnwarszawa.pl Mateusz Mżyk, który był na miejscu, na prostym odcinku drogi zderzyły się dwa samochody osobowe.
- Srebrny opel ma uszkodzony lewy bok. W dużo gorszym stanie jest drugi samochód, który zjechał z drogi i wjechał w drzewa, strażacy wycinali z niego poszkodowanych - podał.
Zderzenie dwóch aut pod Warszawą
Utrudnienia pod Warszawą
Na miejscu pracują dwa zastępy straży pożarnej i policja. Jeden pas jezdni jest zablokowany, ruch odbywa się wahadłowo.