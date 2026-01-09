Spłonął dom na drzewie

Pożar samochodu, Warszawa Źródło: Andrei Lis/Kontakt24

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali po godzinie 15.

- Doszło do pożaru domku na wynajem zlokalizowanego na drzewie. W działaniach brały udział cztery zastępy strażaków. Akcja gaśnicza trwała godzinę - przekazał nam młodszy kapitan Radosław Leśnik ze stołecznej straży pożarnej.

Chodzi o jeden z domków w koronach drzew na komercyjny wynajem.

