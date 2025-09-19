Logo TVN Warszawa
Okolice

Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej pojadą po jednym torze. Weekendowe utrudnienia

WKD informuje o zmianach w zakupie biletów (zdj. ilustracyjne)
Biletomat WKD
Źródło: Tomasz Zieliński / Tvnwarszawa.pl
Pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej będą w weekend kursowały po jednym torze. Utrudnienia dotyczą odcinka między stacjami Warszawa Śródmieście - Komorów. Powodem jest rozładunek nowych szyn, które posłużą do modernizacji trasy kolejowej.

Pasażerowie muszą spodziewać się zmian w sobotnim i niedzielnym rozkładzie jazdy. Jak zapowiada przewoźnik, w weekend z ruchu wyłączony zostanie tor numer 1, prowadzący w kierunku Grodziska Mazowieckiego. Będzie on niedostępny dla ruchu pociągów na odcinku między stacją Warszawa Śródmieście a stacją Komorów.

"Ruch pociągów na odcinku pomiędzy Warszawą i Komorowem przez cały weekend będzie prowadzony w obydwu kierunkach wyłącznie po czynnym torze numer 2 (tor w kierunku Warszawy). Na całej linii WKD zostanie w tym czasie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu i będzie obowiązywać specjalny rozkład jazdy" - zapowiada Warszawska Kolej Dojazdowa w komunikacie.

Specjalny rozkład jazdy WKD będzie obowiązywał od nocy z piątku na sobotę (z 19 na 20 września) od godziny 3.00, do nocy z niedzieli na poniedziałek (z 21 na 22 września) do godziny 3.00.

Jak wyjaśniono, powodem ograniczeń w ruchu jest dostawa nowych szyn oraz konieczność ich rozwiezienia i wyładunku. To zadanie będzie prowadzone wzdłuż zamykanego toru numer 1. Jest ono elementem przygotowań do pierwszego etapu inwestycji, polegającej na wymianie szyn i rozjazdów na określonych szlakach i stacjach linii kolejowej WKD.

Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu
Dowiedz się więcej:

Biegacze, rowerzyści i koncerty Sanah. Będą spore utrudnienia w ruchu

Śródmieście

Jak pojadą pociągi WKD?

Przewoźnik zapowiada, że w weekend ruch pociągów po torze numer 2, na odcinku Warszawa Śródmieście WKD - Komorów, będzie prowadzony z częstotliwością co 70 minut w danym kierunku.

Zostaną także uruchomione dodatkowe połączenia między Komorowem i Grodziskiem Mazowieckim oraz Komorowem i Milanówkiem. Te pociągi będą kursowały w krótszych relacjach z częstotliwością co 30-40 minut do Grodziska Mazowieckiego i co 70 minut do Milanówka.

"Wszystkie pociągi dojeżdżające do i wyruszające ze stacji Warszawa Śródmieście WKD będą realizować połączenia z/do stacji Grodzisk Mazowiecki Radońska. Połączenia do/z Milanówka będą realizowane tylko na relacji z/do stacji Komorów, na której obowiązywać będzie przesiadka do pociągów realizujących połączenia pomiędzy Grodziskiem Mazowieckim oraz Warszawą z czasem oczekiwania wynoszącym do 12 minut" - zapowiadają przedstawiciele WKD.

Wzajemne honorowanie biletów

W weekend będzie obowiązywało wzajemne honorowanie biletów okresowych WKD w pociągach Kolei Mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Warszawa.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Utrudnienia w kursowaniu pociągów KM i SKM (zdj. ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem. Pociągi złapały opóźnienia
Śródmieście
Warszawa Centralna
Dziewięć dni bez Dworca Centralnego. Kolejarze podpisali umowę
Śródmieście
Zdjęcie z wpisu ministry funduszy i polityki regionalnej
"Miał być tramwaj, a jest toi toi". Tramwajarze odpowiadają ministrze
Śródmieście
pc

Autorka/Autor: kk/tok

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Warszawska Kolej DojazdowaKomunikacja MiejskaGrodzisk Mazowiecki
