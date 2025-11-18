Logo TVN Warszawa
Członków grupy, także nieletnich, werbowali na forum gry. Zlecali przestępstwa

Śledztwo w sprawie grupy wywołującej fałszywe alarmy (zdj. ilustracyjne)
Siedmiu podejrzanych o setki fałszywych alarmów
Źródło: policja
Praska prokuratura bada sprawę grupy zajmującej się wywoływaniem fałszywych alarmów oraz uporczywym nękaniem wybranych osób. Według śledczych jej członkowie byli werbowani na forum gry. Była w niej ścisła hierarchia, motywująca do tego, by się w niej piąć. Liderzy mogli dzięki temu kontrolować podwładnych. W skład grupy zostały wciągnięte osoby nieletnie.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości poinformowało w poniedziałek o zatrzymaniach siedmiu osób, podejrzanych o wywoływanie drogą mailową ponad 380 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków bombowych i kierowanie gróźb karalnych. Działania w tej sprawie prowadzili funkcjonariusze z Poznania, Katowic, Bydgoszczy i Kielc.

Wątkiem sprawy, który rozpracowywali policjanci z Zarządu CBZC w Kielcach, zajmuje się Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga. Śledczy przedstawili zarzuty dwóm osobom podejrzanym o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz zawiadamianie różnych podmiotów o nieistniejących zagrożeniach. "Ponadto w toku postępowania ustalono, że w skład grupy wchodziły również osoby małoletnie, których sprawami zajmie się sąd rodzinny" - informuje prokurator Karolina Staros, rzeczniczka praskiej prokuratury.

Wykorzystali grę, żeby prowadzić przestępczą działalność

Śledczy ustalili, że na jednej z platform internetowych powstała grupa, pierwotnie skupiona na tworzeniu i sprzedaży produktów elektronicznych do gry związanej z tematyką II wojny światowej. Według prokuratury, jej działalność wkrótce nabrała przestępczego charakteru.

"Uczestnicy grupy zazwyczaj kontaktowali się przez Internet i nie znali się osobiście. Grupa szybko zbudowała swoją hierarchię, która motywowała do tego aby się w niej piąć, ale również pozwalała na kontrolę wykonywania poleceń kierownictwa" - opisuje prok. Staros.

I wylicza, że kierownictwo grupy zlecało jej członkom popełnianie przestępstw, takich jak wywoływanie fałszywych alarmów bombowych oraz gromadzenie i publikowanie danych osobowych w internecie w celu wyrządzenia szkody osobie, której dane dotyczą.

Dodatkowo grupa zajmowała się stalkingiem, który przejawiał się na kilka sposobów. Po pierwsze członkowie gangu zamawiali do wybranych osób niechciane paczki w znacznych ilościach. Po drugie, kierowali groźby pozbawienia zdrowia i życia. Po trzecie, zmuszali małoletnich do wykonywania nietypowych czynności, niektóre z nich były według śledczych formą znęcania się psychicznego.

"Dotychczas ustalono kilkadziesiąt fałszywych zgłoszeń o zagrożeniu, które miały być dokonane przez członków tej grupy" - podaje prok. Staros.

Ewakuowano przez nich 12 tysięcy osób. Zatrzymano siedem osób
Ewakuowano przez nich 12 tysięcy osób. Zatrzymano siedem osób

"Systematyczne i bardzo intensywne działania"

Śledczy ujawnili, że choć członkowie grupy nie utrzymywali osobistego kontaktu, to mieli wspólne porozumienie co do celów i metod działania, które następnie były weryfikowane przez lidera i pozostałych członków grupy.

Jak zaznacza rzeczniczka praskiej prokuratury, działania członków grupy były "systematyczne i bardzo intensywne". Żeby uniknąć identyfikacji, członkowie grupy używali fałszywych danych, korzystali z wielu nicków i kont.

"Na bieżąco gromadzili i weryfikowali informacje o sposobach wywoływania fałszywych alarmów oraz wymieniali informacje o odpowiedzialności karnej za takie zachowanie. Wszystkie te działania miały utrudnić ustalenie tożsamości osób biorących w nich udział, a także ustalenie rzeczywistego zakresu działalności poszczególnych osób oraz zapewnić im bezkarność" - wyjaśnia prokurator Staros.

Do zatrzymania osób podejrzanych o kierowanie grupą doszło 22 października. Po przedstawieniu im zarzutów, śledczy zwrócili się do sądu z wnioskiem o zastosowanie wobec nich tymczasowego aresztu. W obu przypadkach zostały one uwzględnione.

Policja przestrzega przed oszustwami inwestycyjnymi (zdjęcie ilustracyjne)
"Zyski" zachęcały do wpłat, zrobiła 29 przelewów
Kobieta odpowie za wywołanie fałszywych alarmów
Zgłosiła ponad 60 "pożarów". Winą obarcza "złośliwą aplikację"
Śródmieście
Policjancie zatrzymali 22-latka
Odpowie za fałszywe alarmy w szpitalu, przychodni i autobusie
Targówek
Autorka/Autor: kk/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

