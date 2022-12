Rośnie liczba chorych na grypę, na Mazowszu to już blisko 300 tysięcy osób

Rośnie liczba zachorowań na grypę. Przychodnie są pełne pacjentów. Tylko od 1 do 15 grudnia zanotowano w Polsce ponad 450 tysięcy przypadków grypy i jej podejrzeń. Wystawiono z tego powodu blisko trzy tysiące skierowań do szpitala – wynika z najnowszych meldunków epidemiologicznych.

- Od 1 września do 15 grudnia do organów inspekcji sanitarnej województwa mazowieckiego zgłoszono 289 653 zachorowania i podejrzenia zachorowań na grypę. W tym samym okresie roku ubiegłego było to 263 177. W samej Warszawie zgłoszono do 15 grudnia 38 603 zachorowania i podejrzenia zachorowań - przekazała Joanna Narożniak, rzeczniczka prasowa Mazowieckiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego