Okolice

Ośmiu zatrzymanych, w tym adwokat i 126 zarzutów

Przedmioty zabezpieczone przez policję
Policja zatrzymała osiem osób
Źródło: mł. asp. Jakub Gontarek
W Warszawie, okolicznych powiatach oraz w Krakowie policjanci zatrzymali osiem osób. Są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do pojazdów i paserstwem części samochodowych. W sumie postawiono 126 zarzutów.

Policjanci wydziału do walki z przestępczością samochodową Komendy Stołecznej Policji na zlecenie Prokuratury Krajowej zatrzymali na terenie garnizonu stołecznego i Krakowa osiem osób w wieku od 29 do 51 lat. Jak wyjaśnili funkcjonariusze, osoby te są podejrzane o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się kradzieżami z włamaniem do pojazdów i paserstwem części, zdemontowanych z aut.

"Zatrzymani, wśród których znalazł się również krakowski adwokat, mają na swoim koncie również wyłudzenia odszkodowania z tytułu zgłoszenia fikcyjnej kradzieży pojazdu, z których to przestępstw uczynili sobie stałe źródło dochodu" - doprecyzowała Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji.

Siedem aut w rękach policji

Do działań włączyli się również policjanci z innych wydziałów komendy stołecznej, policjanci z komend rejonowych i powiatowych, a także funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA".

"W trakcie przeprowadzonych czynności policjanci zabezpieczyli w sumie siedem samochodów, które zostaną poddane badaniom mechanoskopijnym, ponadto urządzenia służące do kradzieży pojazdów oraz części i podzespoły samochodowe oraz dwa przedmioty przypominające broń palną" - poinformowała Adamus.

Przedmioty zabezpieczone przez policję
Przedmioty zabezpieczone przez policję
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

Mundurowi na poczet przyszłych kar zabezpieczyli też pieniądze w kwocie ponad 50 tysięcy złotych.

126 zarzutów

W Prokuraturze Krajowej zatrzymani usłyszeli zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, za co grozi kara pozbawienia wolności do 15 lat, sześć zarzutów udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zagrożonych karą do 8 lat, 92 zarzuty paserstwa, 25 zarzutów kradzieży z włamaniem i dwa zarzuty oszustwa. 

Policja zatrzymała osiem osób
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji
Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna
Źródło: Komenda Stołeczna Policji

"W tej sprawie zarzuty usłyszeli też trzej podejrzani doprowadzeni do prokuratury z zakładów karnych, gdzie odbywają kary pozbawienia wolności za inne przestępstwa" - zaznaczyła Adamus.

Sąd, na wniosek prokuratora, aresztował tymczasowo na trzy miesiące sześciu zatrzymanych, a dwóch zostało objętych policyjnym dozorem.

Autorka/Autor: mg

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Komenda Stołeczna Policji

Przestępczość w Warszawie Przestępstwa samochód Policja
