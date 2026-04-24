Okolice Wybuch agresji w szpitalu. 27-latek groził pielęgniarkom nożyczkami Oprac. Alicja Glinianowicz |

Otwock (Mazowieckie) Źródło: Google Earth

Do dyżurnego otwockiej komendy wpłynęło zgłoszenie dotyczące agresywnego mężczyzny w jednym ze szpitali.

Groził personelowi

"Z przekazanych informacji wynikało, że 27-latek, trzymając w ręku duże nożyczki, groził personelowi medycznemu pozbawieniem życia" - przekazał w komunikacie podkom. Patryk Domarecki, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Otwocku.

Mężczyzna uciekł przed przyjazdem policjantów. Funkcjonariusze ustalili rysopis podejrzanego. Wyszło na jaw, że uciekający ze szpitala mężczyzna desperacko próbował zdobyć auto.

"Widząc samochód marki BMW, podbiegł do niego i grożąc kierowcy nożyczkami, zażądał wydania kluczyków. Dzięki zdecydowanej postawie kierowcy, który nie otworzył drzwi i zaryglował auto, napastnik nie zdołał dokonać kradzieży i kontynuował ucieczkę pieszo" - podał policjant.

Zaatakował policjantów

Po krótkim pościgu policjanci dogonili 27-latka, ten jednak nie zamierzał się jednak poddać. "Widząc mundurowych, stał się jeszcze bardziej agresywny - wymachując nożyczkami, dokonał czynnej napaści na funkcjonariuszy" - dodał podkom. Domarecki.

Podejrzany został zatrzymany i trafił na komendę. 27-latek usłyszał trzy zarzuty: dokonania czynnej napaści na personel medyczny, czynnej napaści na funkcjonariuszy policji oraz usiłowania dokonania rozboju z niebezpiecznym narzędziem.

Decyzją sądu mężczyzna został objęty dozorem policji, ma także zakazu opuszczania kraju, jego paszport został zatrzymany. Grozi mu do 20 lat więzienia.