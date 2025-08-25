75-latek wybijał szyby, zaskakujące tłumaczenie

Do zdarzenia doszło w powiecie grójeckim (Mazowieckie) Źródło: Google Maps

Pierwsze zgłoszenie wpłynęło w poniedziałek przed godziną 22 i dotyczyło wybitego okna w budynku stacji PKP w Warce. Później uszkodzone zostały witryny w sklepie odzieżowym i drogerii.

75-latek wybił szybę m.in. w sklepie odzieżowym Źródło: Policja Grójec

"Policjanci z patrolu zauważyli mężczyznę, który w ręku trzymał cegłę. Zatrzymali go. 75-latek usłyszał zarzut zniszczenia rzeczy, przyznał się do winy. Grozi mu do pięciu lat pozbawienia wolności" - informuje asp. Agata Sławińska z policji w Grójcu.

Swoje zachowanie tłumaczył frustracją po tym, jak wysiadł z pociągu na niewłaściwej stacji.

Uszkodził też witrynę w drogerii Źródło: Policja Grójec