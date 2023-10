W Otwocku ma powstać centrum szkolenia piłkarzy. Za 400 milionów złotych

Budowa w latach 2024-2027

Inwestycja jest warta ponad 400 milionów złotych. Budowę zaplanowano na lata 2024-2027. W Narodowym Centrum Szkolenia, Badań i Treningu Piłki Nożnej, położonym na 12 hektarach ziemi w Otwocku, w pierwszym etapie powstanie osiem boisk (docelowo dwanaście) z nawierzchnią trawiastą i sztuczną, a także pełnowymiarowe boisko zadaszone (hala). Ponadto specjalistyczna hala do futsalu, dwa boiska do piłki nożnej plażowej (jedno z nich zadaszane) i centrum medyczne. Do tego powstanie hotel oraz bursa dla zawodniczek i zawodników na potrzeby szkolenia w Szkole Mistrzostwa Sportowego. Docelowo baza noclegowa będzie liczyła 250 miejsc.

Centrum szkolenia dla trenerów i sędziów

- Powstanie narodowego centrum to konieczny do spełnienia warunek, by móc realnie myśleć o regularnej rywalizacji o najbardziej prestiżowe trofea w futbolu. W minionym sezonie trzy nasze reprezentacje narodowe awansowały do turniejów finałowych młodzieżowych mistrzostw Europy, co nigdy wcześniej nie udało się w jednym roku. Rozwój infrastrukturalny z pewnością przyczyni się do tego, by takie sytuacje nie były wyjątkiem, a normą - zauważył prezes PZPN Cezary Kulesza.