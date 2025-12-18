Po kontroli na S7 ojciec stanął przed sądem, a syn stracił prawo jazdy

Zabezpieczanie samochodu, "symboliczne więzienie". Pomysły ekspertów na walkę z piratami drogowymi Źródło: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24

W poniedziałek, 15 grudnia policjanci zatrzymali do kontroli bmw, którego kierujący poruszał się z prędkością 172 km/h, przy obowiązującym na tym odcinku ograniczeniu do 120.

"Za kierownicą siedział 40-letni mieszkaniec powiatu płońskiego. Podczas sprawdzania mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że prowadził pojazd mimo obowiązującego sądowego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. W związku z powyższym kierujący został zatrzymany w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych mławskiej komendy, gdzie przebywał do czasu doprowadzenia do sądu" - poinformowała młodsza aspirant Aleksandra Bardońska z Komendy Powiatowej Policji w Mławie.

40-latek przekroczył prędkość o 52 km/h

Syn z przekroczonym limitem punktów karnych

Na miejsce kontroli przyjechał syn zatrzymanego, który chciał odebrać samochód. "20-latek dotarł audi, jednak także on został poddany kontroli. Funkcjonariusze ustalili, że młody kierowca przekroczył dopuszczalny limit 20 punktów karnych, obowiązujący osoby posiadające prawo jazdy krócej niż rok. W konsekwencji elektronicznie zatrzymano mu prawo jazdy. Będzie musiał ponownie ubiegać się o uprawnienia do kierowania pojazdami" - wyjaśniła policjantka.

Dodatkowo okazało się, że audi, którym przyjechał 20-latek, nie miało aktualnych badań technicznych. Policjanci zatrzymali dowód rejestracyjny pojazdu.

Wyrok w trybie przyspieszonym

Sprawa 40-latka rozpoznana została w trybie przyspieszonym. "Wyrok zapadł już następnego dnia. Sąd orzekł wobec mężczyzny kolejny zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres jednego roku, grzywnę w wysokości 5 tysięcy złotych oraz świadczenie pieniężne w kwocie 5 tysięcy złotych na Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej" - podsumowała Bardońska.

