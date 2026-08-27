Okolice Trzy wypadki na A2, są ranni Magdalena Gruszczyńska |

Zderzenie na A2 Źródło wideo: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Źródło zdj. gł.: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

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Do pierwszego zdarzenia doszło na autostradzie A2, na wysokości Grodziska Mazowieckiego. Strażacy otrzymali zgłoszenie o zdarzeniu o godzinie 14.02. Informacja przyszła z systemu e-call w jednym z aut.

Pojazdy zderzyły się na lewym pasie w kierunku Warszawy. - W zdarzeniu udział brało pięć samochodów, którymi podróżowało w sumie dziewięć osób. Jedna osoba była badana przez zespół ratownictwa medycznego, ale nie wymagała hospitalizacji - poinformował młodszy aspirant Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

Strażacy działania zakończyli około godziny 15.30.

Zderzenie na A2 Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl Zderzenie na A2 Źródło zdjęcia: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

10-kilometrowy korek

Na miejsce pojechał Mateusz Mżyk, reporter tvnwarszawa.pl. - Na drodze A2 w kierunku Warszawy na wysokości miejscowości Tłuste doszło do wypadku z udziałem czterech samochodów osobowych. Zdarzenie to typowe najechanie - opisywał reporter.

Były utrudnienia w ruchu. - Ruch w tym miejscu odbywa się jednym pasem. Stworzył się ponad 10-kilometrowy korek, w którym kierowcy tracą ponad 20 minut - przekazywał po godzinie 16.30 Mżyk.

Jedna osoba w szpitalu

Po południu na A2 doszło do drugiego zdarzenia. Pojazdy zderzyły się na wysokości miejscowości Holendry Baranowskie, w kierunku Warszawy.

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 17.32. Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej.

- Zderzyły się Tesla i BMW. Działania strażaków polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i udzieleniu wsparcia psychicznego poszkodowanej osobie. Trafiła ona do szpitala na badania - przekazał młodszy aspirant Rafał Łyszkowski ze straży pożarnej w Grodzisku Mazowieckim.

W związku ze zdarzeniem zablokowany jest skrajny lewy pas w kierunku Warszawy.

"Zderzenie pięciu samochodów"

Przed godziną 19 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała o kolejnym, już trzecim zdarzeniu.

Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie) Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Piotr Wypadek na trasie A2 (Mazowieckie) Źródło: Kontakt24 / Piotr

"Utrudnienie na A2, odcinek Grodzisk Mazowiecki - Wiskitki, węzeł Wiskitki (woj. mazowieckie) km 420+500. Zderzenie 5 samochodów osobowych, 2 osoby ranne. Zablokowana została jezdnia w kierunku Warszawy. Utrudnienie powstało około godz. 18:55. Przewidywany czas trwania utrudnienia: 2 godz." - podano w komunikacie.

Na miejscu byli strażacy. - Pięć samochodów zderzyło się na pasie ruchu w kierunku Warszawy. W każdym z pojazdów podróżował wyłącznie kierowca. Ruch w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowany - przekazał mł. bryg. Jarosław Belina ze straży pożarnej w Żyrardowie.

Wypadek na A2 pod Warszawą Źródło zdjęcia: Kontakt24 / Karol