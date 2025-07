Pięć osób w aucie, "nie mieli zapiętych pasów". Zginął 20-letni pasażer, kierowca skazany

Zdarzenie pod Górą Kalwarią Źródło: tvnwarszawa.pl

Kierowca bmw został skazany na sześć lat pozbawienia wolności, ma też dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów. Wyrok Sądu Rejonowego w Piasecznie nie jest jeszcze prawomocny.

Kierowcę zatrzymano na przystanku

Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w poniedziałek, 10 kwietnia 2023 roku. Kierowca bmw, podczas manewru wyprzedzania, zjechał z drogi i uderzył w słup. Autem podróżowało pięć osób. Kierowca oddalił się z miejsca zdarzenia. Wszyscy pasażerowie zostali zabrani do szpitala, gdzie jeden z nich zmarł. Był to 20-letni mężczyzna.

Niespełna wówczas 20-letni kierowca bmw został zatrzymany około półtorej godziny po wypadku na pobliskim przystanku autobusowym. Policjanci przebadali go na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Alkomat wskazał ponad 0,7 promila. Przedstawiony został mu zarzut spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym, kierowania w stanie nietrzeźwości, jak również ucieczki z miejsca zdarzenia. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i złożył wyjaśnienia.

Nie mieli zapiętych pasów

- Samochodem podróżowali młodzi ludzie, wszyscy w wieku około 20 lat. W wyniku obrażeń poniesionych w wypadku zmarł 20-letni pasażer. Jeden z pasażerów odniósł obrażenia powyżej siedmiu dni. Osoby podróżujące tym samochodem nie miały zapiętych pasów - informowała wówczas prokurator Aleksandra Skrzyniarz, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Warszawie

