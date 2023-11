27-latek podejrzany o zabójstwo siostry przejdzie badania psychiatryczne. Śledczy podali przyczynę śmierci kobiety

Są już wstępne wyniki sekcji zwłok zamordowanej 45-latki, mieszkanki Szumska na Mazowszu. Według śledczych kobieta miała liczne rany kłute. Do zabójstwa przyznał się brat kobiety. Na początku grudnia 27-latek ma zostać poddany badaniom psychiatrycznym. Wcześniej prokuratura przekazywała, że okoliczności zabójstwa były wyjątkowo drastyczne, a w tle były zaszłości rodzinne.

Do zabójstwa 45-letniej kobiety, będącej wdową, matką dwójki dzieci, doszło 14 listopada w jej domu w Szumsku pod Mławą, a tłem - według ustaleń tamtejszej Prokuratury Rejonowej - miały być "zaszłości rodzinne". Sprawca, używając dwóch noży, zadał ofierze wiele obrażeń i odciął jej głowę.

Doznała licznych ran kłutych

Po dokonaniu zbrodni 27-letni brat ofiary udał się jej samochodem w kierunku Olsztyna i na terenie tego miasta został zatrzymany przez policjantów jeszcze tego samego dnia wieczorem. W ramach wszczętego wówczas śledztwa przedstawiono mu zarzut zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem - mężczyzna przyznał się do czynu i złożył wyjaśnienia. Został tymczasowo aresztowany przez sąd na trzy miesiące.

Prokurator rejonowy w Mławie Marcin Bagiński poinformował w środę, że wstępne wyniki sekcji zwłok 45-letniej kobiety wskazują, że doznała ona licznych ran kłutych okolicy szyi oraz klatki piersiowej. - Uszkodzenia dużych naczyń krwionośnych szyi spowodowały wstrząs krwotoczny. Była to bezpośrednia przyczyna zgonu - powiedział prokurator Bagiński.

Doszło do dekapitacji, w tle zaszłości rodzinne

Prokurator Rejonowy w Mławie zastrzegł, iż ze względu na dobro toczącego się śledztwa nie może ujawnić wyjaśnień 27-latka, dotyczących jego decyzji o dekapitacji ofiary. - Podejrzany wyjaśnił szczegółowo, dlaczego tak właśnie postąpił, jednak w uwagi na to, że dotyczy to znamion przestępstwa, dokonanego ze szczególnym okrucieństwem, nie mogę się obecnie na ten temat wypowiadać - zaznaczył prokurator Bagiński.

Przyznał jedynie, że motyw zbrodni, której dopuścił się 27-latek, związany z "zaszłościami rodzinnymi", to okoliczności wyjątkowo niewspółmierne, sprzed co najmniej kilkunastu lat, dotyczące relacji między rodzeństwem. - Chodziło o sposób komunikowania się - wyjaśnił.

Podejrzany przejdzie badania psychiatryczne

Szef mławskiej Prokuratury Rejonowej dodał, że w ramach śledztwa zostali powołani biegli z zakresu psychiatrii, którzy przeprowadzą badanie podejrzanego o zabójstwo 45-latki - badanie to jest planowane na początek grudnia. - Ze zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego nie wynika, aby 27-latek leczył się psychiatrycznie. Należy to jednak zweryfikować. Dokonamy sprawdzenia, czy był on rejestrowany w jakiejkolwiek przychodni, poradni zdrowia psychicznego na terenie Polski - powiedział prokurator Bagiński.