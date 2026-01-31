Logo TVN Warszawa
Wybuch gazu, jedna osoba poszkodowana

Wybuch gazu w miejscowości Stary Kraszew
Do zdarzenia doszło w powiecie wołomińskim
Źródło: TVN24
Strażacy interweniowali w miejscowości Stary Kraszew (Mazowieckie). W wyniku wybuchu gazu poszkodowana została jedna osoba.

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Jak podano, doszło do wybuchu gazu, a jedna osoba została poszkodowana.

Na miejscu pracowały jednostki z: JRG PSP Wołomin, Ochotniczej Straż Pożarnej w Dobczynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie. Oprócz tego zadysponowano tam zespół ratownictwa medycznego i policję.

Na zdjęciach, które udostępnili strażacy, widać, że wybuch spowodował znaczne zniszczenia budynku: wybite zostały szyby, wyleciały także drzwi garażowe.

Źródło: st. str. Łukasz Tabaka, str. Piotr Sypnik, Komenda PSP w Wołominie
Źródło: st. str. Łukasz Tabaka, str. Piotr Sypnik, Komenda PSP w Wołominie
Źródło: st. str. Łukasz Tabaka, str. Piotr Sypnik, Komenda PSP w Wołominie
Źródło: st. str. Łukasz Tabaka, str. Piotr Sypnik, Komenda PSP w Wołominie
Źródło: st. str. Łukasz Tabaka, str. Piotr Sypnik, Komenda PSP w Wołominie
Ogrzewany namiot
Nadchodzi mróz. Tu będzie można się ogrzać
Śródmieście
Pożar hali w Nowym Modlinie
Pożar hali z odpadami
Pożar na Grochowie
Pożar na Grochowie. "Doszło do wybuchu butli"
Praga Południe

Autorka/Autor: katke

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: st. str. Łukasz Tabaka, str. Piotr Sypnik, Komenda PSP w Wołominie

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki