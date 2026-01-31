Wybuch gazu, jedna osoba poszkodowana

O zdarzeniu poinformowała w mediach społecznościowych Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie. Jak podano, doszło do wybuchu gazu, a jedna osoba została poszkodowana.
Na miejscu pracowały jednostki z: JRG PSP Wołomin, Ochotniczej Straż Pożarnej w Dobczynie i Ochotniczej Straży Pożarnej w Klembowie. Oprócz tego zadysponowano tam zespół ratownictwa medycznego i policję.
Na zdjęciach, które udostępnili strażacy, widać, że wybuch spowodował znaczne zniszczenia budynku: wybite zostały szyby, wyleciały także drzwi garażowe.
Wybuch gazu w miejscowości Stary Kraszew
