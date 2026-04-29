Wójt zaatakowana nożem w urzędzie. Policja zatrzymała napastnika

|
Zaatakowana wójt Stara Kornica w Mazowieckiem
Wójt Starej Kornicy zaatakowana nożem
Źródło: TVN24
Nożownik zaatakował wójt Starej Kornicy (Mazowieckie) Beatę Jerzman. Policja zatrzymała 42-letniego mężczyznę. Poszkodowana trafiła do szpitala.

Do ataku doszło w urzędzie gminy przed godziną 16.

- Mamy zatrzymanego sprawcę ataku. Jest to 42-letni mężczyzna. Zaatakował on w urzędzie panią wójt Beatę Jerzman. Poszkodowana, z obrażeniami ciała, została przetransportowana śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego do szpitala - przekazała nam po godzinie 17 oficer prasowy Komendy Powiatowej w Łosicach aspirant Weronika Wujek.

Trwają czynności z zatrzymanym pod nadzorem prokuratora. Mężczyzna był trzeźwy.

"Życiu pani wójt nic nie zagraża, LPR zabrał ją do szpitala" - poinformował portal Nowy Kurier. Według nieoficjalnych informacji lokalnych dziennikarzy, napastnik ugodził kobietę w szyję i okolice nerek. Obezwładnić mieli go pracownicy urzędu.

