Cysterna z azotem na boku. Droga krajowa zablokowana

"Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie (powiat wyszkowski ). Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Policja kieruje na objazdy" - podała na portalu X Mazowiecka Policja.

Jak poinformowała, do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 20.10. "Kierujący cysterną, jadąc w kierunku Łochowa, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie do przydrożnego rowu gdzie doprowadził do wywrócenia pojazdu" - zrelacjonowali policjanci.

I dodali, że mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Uspokoili, że nie doszło do rozszczelnienia cysterny.

Są utrudnienia w ruchu. "Droga w tym miejscu będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin" - ostrzegli po godzinie 22.

