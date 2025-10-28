Cysterna z azotem na boku. Droga krajowa zablokowana

"Cysterna z ciekłym azotem przewróciła się na drodze krajowej 62 w Skuszewie (powiat wyszkowski ). Droga w tym miejscu jest całkowicie nieprzejezdna. Policja kieruje na objazdy" - podała na portalu X Mazowiecka Policja.
Jak poinformowała, do zdarzenia doszło we wtorek, około godziny 20.10. "Kierujący cysterną, jadąc w kierunku Łochowa, z nieustalonych dotychczas przyczyn zjechał na przeciwległy pas ruchu a następnie do przydrożnego rowu gdzie doprowadził do wywrócenia pojazdu" - zrelacjonowali policjanci.
I dodali, że mężczyzna został przetransportowany do szpitala. Uspokoili, że nie doszło do rozszczelnienia cysterny.
Są utrudnienia w ruchu. "Droga w tym miejscu będzie zablokowana jeszcze przez kilka godzin" - ostrzegli po godzinie 22.
Czytaj także: Auto na boku i potężny korek na ważnej arterii
Autorka/Autor: b
Źródło: tvnwarszawa.pl
Źródło zdjęcia głównego: Policja Mazowiecka