Spowodował kolizję po pijanemu, jego samochód chcą przejąć służby

Powiat sierpecki na Mazowszu Źródło: Google Earth

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak przekazał rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Płocku Bartosz Maliszewski, Mariusz S. po pijanemu (2,6 promilu alkoholu etylowego we krwi) prowadził samochód osobowy marki Dacia Duster.

Zatrzymał go inny kierowca

- Spowodował drobną kolizję podczas wyjeżdżania z parkingu, a następnie został zatrzymany przez właściciela uszkodzonego pojazdu. Prokurator, po ustaleniu i zabezpieczeniu niezbędnego materiału dowodowego skierował akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Ciechanowie - przekazał prokurator Maliszewski.

Rzecznik wskazał, że z uwagi na to, iż "stężenie alkoholu w organizmie sprawcy było wyższe niż 1,5 promila, prokurator zabezpieczył na poczet przyszłego orzeczenia w zakresie obligatoryjnego przepadku na rzecz Skarbu Państwa, pojazd mechaniczny – samochód dacia duster".

Sprawna dacia kierowcy jadąćego po alkoholu może posłużyć służbom Źródło: Prokuratura Okręgowa w Płocku

Według ustaleń śledczych, kilkuletni, w pełni sprawny terenowy samochód jest wart około 46 tysięcy złotych. - Prokurator Rejonowy w Sierpcu będzie wnioskował o orzeczenie przepadku samochodu na rzecz służb mundurowych, by przejęty terenowy samochód służył dalej funkcjonariuszom w ściganiu przestępców. W sprawie wyznaczono termin pierwszej rozprawy na początek grudnia 2025 roku - podsumował prokurator Maliszewski.