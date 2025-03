Sądzili, że może być pijany. Powód był inny, kierowca trafił do szpitala

Do zdarzenia doszło w Siedlcach Źródło: Google Earth

Policjanci z Siedlec (Mazowieckie) zauważyli kierowcę, który dziwnie zachowywał się na drodze. Badanie alkomatem wykazało, że mężczyzna był trzeźwy. 46-latek miał jednak niepokojące objawy: był ospały i drżały mu ręce. Wezwano karetkę, która zabrała go do szpitala.

Do zdarzenia doszło w ostatni czwartek. Podczas patrolowania ulicy Starowiejskiej w Siedlcach funkcjonariusze zauważyli samochód marki Volkswagen, którego kierowca poruszał się w sposób mogący wskazywać na jego stan nietrzeźwości. Po zatrzymaniu pojazdu okazało się, że za kierownicą siedział 46-letni mieszkaniec powiatu siedleckiego.

Niepokojące objawy kierowcy

- Badanie alkomatem wykazało, że był trzeźwy, jednak zachowanie mężczyzny wzbudziło poważne podejrzenia funkcjonariuszy. Mężczyzna był ospały, miał trudności z logicznym wypowiadaniem się, a także wyraźnie się pocił i drżały mu ręce - przekazała rzeczniczka siedleckiej policji komisarz Ewelina Radomyska. - Policjanci wykazali się nie tylko profesjonalizmem, ale także empatią. Zauważyli objawy mogące wskazywać na nagły spadek poziomu cukru - dodała.

W rozmowie z kierowcą ustalili, że choruje on na cukrzycę i najprawdopodobniej właśnie hipoglikemia spowodowała jego stan. Na miejsce niezwłocznie wezwano zespół ratownictwa medycznego, który potwierdził bardzo niski poziom cukru oraz obniżone tętno mężczyzny. Zapadła decyzja o przewiezieniu go do szpitala.

PRZECZYTAJ: Chwiał się na nogach, oparł się i osunął na ławkę.

Poczuł się źle w kościele

- Z rozmowy z 46-latkiem wynikało, że wcześniej przebywał w kościele w Mordach, gdzie poczuł się źle. Wyszedł, by udać się do sklepu, jednak nie był w stanie wytłumaczyć, jak znalazł się w Siedlcach. Po udzielonej pomocy kierowca podziękował policjantom za ich szybką reakcję, która nie tylko uratowała jego życie, ale również zapobiegła potencjalnemu zagrożeniu na drodze - podsumowała policjantka.

PRZECZYTAJ: Ilu ludzi choruje na cukrzycę? Nowe alarmujące dane.

Cukrzyca Źródło: Maria Samczuk, Adam Ziemienowicz/PAP

ZOBACZ: Diabetolożka: cukrzyca typu I może pojawić się w każdym momencie życia i nie mamy na to wpływu.