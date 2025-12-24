Kolejny odcinek autostrady A2 oddany do użytku

Kierowcy już korzystają z nowego odcinka autostrady A2 Źródło: GDDKiA

Rzeczniczka warszawskiego oddziału GDDKiA Małgorzata Tarnowska poinformowała, że dyrekcja otrzymała pozwolenie na użytkowanie odcinka, co pozwoliło oddać go do ruchu. Dla dalszej 11-kilometrowej części od węzła Siedlce Wschód w kierunku Malinowca trwają jeszcze procedury związane z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.

Pozostałe odcinki

Budowę autostrady między Siedlcami a Białą Podlaską GDDKiA podzieliła na cztery odcinki. Zaawansowanie prac na dwóch środkowych etapach Malinowiec-Łukowisko i Łukowisko-Swory dyrekcja oszacowała na 85 proc. Na krótkich fragmentach trwa m.in. układanie ostatniej warstwy nawierzchni bitumicznej (tzw. ścieralnej), montaż ekranów akustycznych i ogrodzenia.

- Na pozostałych dwóch odcinkach, od Malinowca do węzła Łukowisko i dalej do Swor, trwają intensywne prace. Współdziałamy z wykonawcą, by jak najszybciej udostępnić pozostałą część A2 kierowcom – przekazała Tarnowska.

Uzupełniła, że prace są uzależnione od warunków atmosferycznych. - Obowiązkiem wykonawcy jest zachowanie reżimu technologicznego – dodała.

GDDKiA planowała pierwotnie, że wszystkie odcinki odda do ruchu do końca 2025 r., ale wykonawca dwóch środkowych etapów zawnioskował o wydłużenie czasu na ukończenie prac lub dodatkowych pieniędzy. W związku z tym – przekazała rzecznik - terminy umowne mogą ulec zmianie.

Kolejny 14-kilometrowy odcinek od Swor do węzła Biała Podlaska ma pozwolenie na użytkowanie, ale jego dopuszczenie do ruchu dyrekcja uzależnia od zakończenia prac na wcześniejszych odcinkach.

Autostrada A2 na odcinku Siedlce-Biała Podlaska

Autostrada A2 Siedlce-Biała Podlaska będzie miała dwie jezdnie z dwoma pasami ruchu oraz rezerwą pod dobudowę trzeciego pasa. Na trasie powstają m.in. obiekty inżynierskie, drogi do obsługi ruchu lokalnego, oświetlenie, odwodnienie, urządzenia ochrony środowiska i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dla pieszych i rowerzystów przewidziano nowe chodniki i ścieżki rowerowe. Autostrada ma w przyszłości umożliwić dojazd do terminala samochodowego w Koroszczynie przy granicy z Białorusią.

Koszt budowy czterech odcinków A2 od Siedlec do Białej Podlaskiej o łącznej długości 65,4 km to blisko 3 mld zł. Inwestycja uzyskała ponad 1,3 mld zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej

