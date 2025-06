Jedno auto dachowało, drugie wpadło do rowu

Jedno z aut dachowało Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Jedno z aut dachowało Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Jedno z aut dachowało Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie Jedno z aut dachowało Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

W powiecie legionowskim doszło do dwóch zdarzeń drogowych. Poważniejsze z nich miało miejsce na drodze krajowej numer 61 w kierunku Serocka. Strażacy zgłoszenie otrzymali o godzinie 10:28. Zderzyły się dwa samochody osobowe.

"Jeden z samochodów dachował, a drugi wpadł do przydrożnego rowu. Samochodami łącznie podróżowały trzy osoby. Jedna osoba została zabrana przez zespół ratownictwa medycznego do szpitala" - poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie. Działania strażaków trwały do godziny 11.30, brały w nich udział trzy zastępy straży pożarnej. W czasie prowadzenia akcji droga była całkowicie zamknięta.

Kolizja na DK61 Źródło: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie

Drugie ze zdarzeń to kolizja dwóch samochodów, również na drodze krajowej numer 61 na granicy Jabłonny i Warszawy. Dyżurny stanowiska kierowania zgłoszenie odebrał o godzinie 8:55. Jak przekazała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Legionowie w zdarzeniu tym nie było osób poszkodowanych. Strażacy działania zakończyli o godzinie 9:52. Brały w nich udział cztery zastępy.

