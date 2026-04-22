Okolice Ciężarówka przebiła bariery na wiadukcie, kierowca zakleszczony

Ciężarówka przebiła bariery na trasie S8 Źródło: TVN24

Strażacy zgłoszenie o zdarzeniu otrzymali o godzinie 11.30.

- Na węźle Konotopa w kierunku lotniska samochód ciężarowy przebił bariery energochłonne. Kierowca był przytomny, ale zakleszczony. Obecnie na miejsce są dysponowane siły i środki z JRG Warszawy, Błonia i OSP Ożarów Mazowiecki. Trasa w kierunku lotniska jest zablokowana - przekazał nam przed godziną 12 młodszy kapitan Damian Dolniak z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w powiecie warszawskim zachodnim.

Ciężarówka przebiła bariery Źródło: tvnwarszawa.pl

- Na wiadukcie, który prowadzi od S8 do trasy S2 na węźle Konotopa, ciężarówka przebiła bariery energochłonne. Na szczęście ten tir nie spadł z wiaduktu. To, co widzimy na ten moment, to przebite bariery, widzimy tego tira w nienaturalnym położeniu, blokującego cały wiadukt - relacjonował na antenie TVN24 Klemens Leczkowski z tvnwarszawa.pl.

Jak dodał, wiadomo, że zakleszczony wcześniej kierowca jest już poza pojazdem. Tworzą się duże korki. Na wiadukcie trwa cały czas akcja służb. Leczkowski stwierdził, że trudno oszacować, ile strażacy oraz policja mogą tam pracować.

