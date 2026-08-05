Radom Śledztwo w sprawie Bąkiewicza po awanturze na sesji umorzone Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Bąkiewicz: mamy milczeć i nie bronić własnego narodu i własnej ojczyzny przed masową migracją Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Radek Pietruszka/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Śledztwo dotyczyło incydentu z marca ubiegłego roku. Robert Bąkiewicz wraz z grupą towarzyszących mu osób zakłócił obrady rady miasta poświęcone zamiarom utworzenia Centrum Integracji Cudzoziemców w Radomiu. Interweniowały straż miejska i policja.

Szef Prokuratury Rejonowej Radom-Wschód Cezary Ołtarzewski poinformował, że śledczy badali łącznie pięć wątków związanych z tym incydentem. - Dwa z nich umorzono wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, a trzy - z powodu niewykrycia sprawców - wyjaśnił prokurator.

Pierwsza badana kwestia dotyczyła bezprawnego zajęcia mównicy przez Bąkiewicza, odmowy dobrowolnego jej opuszczenia i kierowania gróźb pod adresem radnych w celu zmuszenia do określonego sposobu głosowania. Drugi związany był ze stosowaniem przemocy lub gróźb wobec funkcjonariuszy Straży Miejskiej przeprowadzających interwencje. W obydwu tych przypadkach śledczy uznali, że nie doszło do popełnienia przestępstwa.

- Kolejne trzy wątki obejmujące pomawianie radnych poprzez kolportowanie ulotek i plakatów, które miały ich narazić na utratę zaufania wyborców, naruszenie nietykalności cielesnej jednej z radnych poprzez jej oplucie oraz grożenie śmiercią innemu z radnych zostały umorzone z powodu niewykrycia sprawców - przekazał prokurator Ołtarzewski.

"Zadymiarz do wynajęcia"

W marcu 2025 roku w Radomiu odbywała się nadzwyczajna sesja, na której radni mieli przyjąć stanowisko w sprawie planów utworzenia w tym mieście Centrum Integracji Cudzoziemców. W pewnym momencie na sali pojawił się były prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz z grupą towarzyszących mu osób, podszedł do stołu prezydialnego z żądaniem dopuszczenia go do głosu, a następnie wbrew regulaminowi zajął miejsce na mównicy i nie reagował na wezwania do jej opuszczenia.

W związku z zablokowaniem mównicy interweniowała straż miejska, co doprowadziło do szarpaniny, wezwania policji oraz przerwania obrad przez przewodniczącego rady Mateusza Tyczyńskiego. Niedługo potem Tyczyński złożył doniesienie do prokuratury. W jego ocenie sytuacja, do której doszło w Radomiu, była bezprecedensowym naruszeniem prawa w sali obrad samorządu, a samorządowiec określił Bąkiewicza mianem "zadymiarza do wynajęcia dla rządu PiS".

OGLĄDAJ: Pogodził napalm z różańcem Zobacz cały materiał

Sesja zwołana na wniosek PiS

Nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Radomiu została zwołana na wniosek klubu radnych Prawa i Sprawiedliwości. Na sesji pojawili się posłowie tego ugrupowania z okręgu radomskiego, między innymi Marek Suski i Radosław Fogiel. Byli oni przeciwni tworzeniu centrów integracji cudzoziemców, choć miejsca te z założenia miały stanowić punkty informacyjne dla imigrantów, którzy trafili do Polski legalnie.

Parlamentarzyści przekonywali, że są tworzone z myślą o kolejnych imigrantach, którzy mieli napływać do Polski w związku z paktem migracyjnym. Podobne stanowisko prezentował działacz środowisk nacjonalistycznych Robert Bąkiewicz, który w ubiegłym roku uczynił z przeciwdziałania tworzeniu centrów integracji cudzoziemców jeden z głównych punktów swojej działalności politycznej.