"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"

W poniedziałek, około godziny 18, pracownik cywilny wydziału bezpieczeństwa informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zauważył zapłakanego kilkuletniego chłopca na hulajnodze.

"W rozmowie z dzieckiem ustalił, że przed chwilą nieznany mężczyzna próbował odebrać mu telefon komórkowy i uderzył go w twarz" - przekazał w komunikacie zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Chłopiec wskazał mu też oddalającego się mężczyznę.

Dogoniony i ujęty

Pracownik ruszył w pościg. "Na jednym z parkingów, stosując chwyty obezwładniające, ujął sprawcę. Do akcji dołączyli też dwaj inni mężczyźni" - przekazał zespół prasowy.

O zdarzeniu powiadomili dyżurnego radomskiej policji, który skierował na miejsce patrol zmotoryzowany. Jeszcze przed przybyciem policjantów, mężczyzna dostał ataku padaczki.

"Pracownik policji wraz z dwoma mężczyznami zabezpieczyli go przed urazem głowy i wezwali pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pomocy medycznej, mężczyzna został przekazany policjantom" - dodano.

