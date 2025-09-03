Logo TVN Warszawa
"Próbował odebrać chłopcu telefon, uderzył go w twarz"

Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Dziecko z telefonem (zdj. ilustracyjne)
Źródło: audiznam260921/Shutterstock
Chciał zabrać chłopcu telefon. Dziecku pomógł pracownik cywilny policji. Zatrzymał mężczyznę podejrzewanego o próbę kradzieży i uderzenie chłopca.

W poniedziałek, około godziny 18, pracownik cywilny wydziału bezpieczeństwa informacji Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu zauważył zapłakanego kilkuletniego chłopca na hulajnodze.

"W rozmowie z dzieckiem ustalił, że przed chwilą nieznany mężczyzna próbował odebrać mu telefon komórkowy i uderzył go w twarz" - przekazał w komunikacie zespół prasowy Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Chłopiec wskazał mu też oddalającego się mężczyznę.

Dogoniony i ujęty

Pracownik ruszył w pościg. "Na jednym z parkingów, stosując chwyty obezwładniające, ujął sprawcę. Do akcji dołączyli też dwaj inni mężczyźni" - przekazał zespół prasowy.

O zdarzeniu powiadomili dyżurnego radomskiej policji, który skierował na miejsce patrol zmotoryzowany. Jeszcze przed przybyciem policjantów, mężczyzna dostał ataku padaczki.

"Pracownik policji wraz z dwoma mężczyznami zabezpieczyli go przed urazem głowy i wezwali pogotowie ratunkowe. Po udzieleniu pomocy medycznej, mężczyzna został przekazany policjantom" - dodano.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go

Jechał hulajnogą po chodniku, uderzył w dziecko. Szukają go

Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go

Hulajnogą wjechał w wózek z niemowlakiem. Szukają go

Śródmieście

Przeczytaj także: Wezwała karetkę, ratownikom groziła śmiercią.

48-latka usłyszała zarzuty
Źródło: KPP Żyrardów

Autorka/Autor: mg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: audiznam260921/Shutterstock

