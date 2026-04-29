Oprac. Dariusz Gałązka

Straż pożarna o pożarze wysypiska śmieci

Pożar objął powierzchnię około 300 metrów wkadratowych. Nad wysypiskiem było widać czarny słup dymu. W okolicy unosił się nieprzyjemny zapach.

- Dym nie stanowi bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców, ale lepiej nie otwierać na razie okien i unikać niepotrzebnych spacerów - powiedział rano rzecznik radomskiej straży pożarnej kpt. Adrian Skrzek.

Przed godziną 15 strażak wskazał, że trwa jeszcze dogaszanie pożaru. - Sytuacja jest opanowana - zapewnił.

Ponad 20 zastępów w akcji

Straż pożarna otrzymała zgłoszenie o pożarze wysypiska przy ul. Witosa przed godz. 6. Na miejscu działało 25 zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.

- Nasze działania polegają na podaniu wody na palące się śmieci oraz zabezpieczeniu miejsca zdarzenia - opisywał rzecznik.

Działania były utrudnione ze względu na zalegające śmieci, które trzeba było usunąć, żeby dostać się do wszystkich zarzewi ognia.

- Działania utrudniają nam warunki atmosferyczne. Wieje silny wiatr, który może powodować ponowne wzniecenie zarzewi ognia - dodał w rozmowie z TVN24 kapitan Skrzek.

Na miejscu pracowała specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego PSP z Warszawy, która monitorowała stan powietrza.

Nie pierwszy taki pożar

Na razie określono, co było przyczyną pożaru. Będą to ustalali śledczy i biegły z zakresu pożarnictwa. Według rzecznika, w poprzednich latach na wysypiska dochodziło do podobnych sytuacji.

