Ogień na poddaszu domu. Dymu widać z daleka
W jednym z domów na Glinicach w Radomiu wybuchł pożar. Film pokazujący pożar z dość dużej odległości otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu widać słup dymu.
O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Zgłoszenie wpłynęło do niej o godzinie 15.59. Przy ulicy Zielińskiego pracuje 10 zastępów strażackich.
- Pożar objął poddasze domu jednorodzinnego. Nie został jeszcze zlokalizowany. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował po godzinie 17.30 kpt. Adrian Skrzek ze straży pożarnej w Radomiu.
Źródło: tvnwarszawa.pl