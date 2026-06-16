Okolice Ogień na poddaszu domu. Dymu widać z daleka Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

Pożar w Radomiu (Mazowieckie) Źródło wideo: Kontakt24 / Chrupek Źródło zdj. gł.: Kontakt24 / Chrupek

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W jednym z domów na Glinicach w Radomiu wybuchł pożar. Film pokazujący pożar z dość dużej odległości otrzymaliśmy na Kontakt24. Na nagraniu widać słup dymu.

O szczegóły zapytaliśmy straż pożarną. Zgłoszenie wpłynęło do niej o godzinie 15.59. Przy ulicy Zielińskiego pracuje 10 zastępów strażackich.

- Pożar objął poddasze domu jednorodzinnego. Nie został jeszcze zlokalizowany. W zdarzeniu nie ma osób poszkodowanych - poinformował po godzinie 17.30 kpt. Adrian Skrzek ze straży pożarnej w Radomiu.