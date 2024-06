Policjanci szkolą żołnierzy, którzy będą służyć na granicy

"Dzielą się doświadczeniem zdobytym podczas imprez masowych"

W wielu lokalizacjach w kraju trwają intensywne szkolenia z oddziałami Polska Policja. Wszystko po to by jeszcze skuteczniej chronić naszą granice i minimalizować zagrożenia z tym związane. Współdziałanie dla dobra Ojczyzny. #InProgress @MON_GOV_PL @SztabGenWP @17WBZ pic.twitter.com/yBCI0kLfsj

Operacja "Śluza" - kryzys wywołany przez Łukaszenkę

Akcję ściągania migrantów na Białoruś z Bliskiego Wschodu czy Afryki, by wywołać kryzys migracyjny, opisał na swoim blogu już wcześniej dziennikarz białoruskiego opozycyjnego kanału Nexta Tadeusz Giczan. Wyjaśniał, że białoruskie służby prowadzą w ten sposób wymyśloną przed 10 laty operację "Śluza". Pod pozorem wycieczek do Mińska, obiecując przerzucenie do Europy Zachodniej, reżim Łukaszenki sprowadził tysiące migrantów na Białoruś. Następnie przewozi ich na granice państw UE, gdzie służby białoruskie zmuszają ich, by je nielegalnie przekraczali. Ta operacja wciąż trwa.