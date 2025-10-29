Odprawiał mszę, wtedy okradziono plebanię. Zniknęły pieniądze z tac, na opłaty cmentarne, misje i remont

Mińsk Mazowiecki Źródło: Google Earth

"W związku z poniższą informacją oraz innymi, podobnymi sytuacjami, które miały miejsce w naszej okolicy w ostatnim czasie, apelujemy o wzmożoną czujność na swoich posesjach. Warto również zwracać uwagę na podejrzane sytuacje na posesjach sąsiednich" - przestrzegła OSP Pustelnik na Facebooku, udostępniając wpis parafii dotyczący włamania.

"Z bólem serca chciałem poinformować, że dziś w godzinach wieczornych miało miejsce włamanie na plebanię. Podczas gdy odprawiałem wieczorną mszę świętą i różaniec złodzieje splądrowali cały budynek. Ukradziono pieniądze z wypominek, intencje z ostatniego miesiąca, opłaty cmentarne z ostatnich miesięcy, kilka tac, pieniądze ze zbiórek na misje i na odnowienie kapliczki w Wolce Wybranieckiej" - wskazał duszpasterz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pustelniku (nie podpisał się pod wpisem).

Jak dodał, na miejscu była policja. Trwa dochodzenie.