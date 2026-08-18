Przepływali pod mostem, gdy poczuli charakterystyczny zapach
"Podczas przeszukania w kieszeni jego spodni znaleźli białą substancję krystaliczną i susz roślinny. Mężczyzna przyznał, że należą do niego. Został zatrzymany za posiadanie narkotyków" - informuje asp. Magdalena Bielińska z pułtuskiej policji.
Narkotesty przeprowadzone przez policjantów w komendzie w Pułtusku potwierdziły, że te substancje to amfetamina i marihuana. Mężczyzna był trzeźwy.
Grozi mu do trzech lat więzienia.
Pijany pływał kajakiem
Policjanci z patrolu wodnego zatrzymali też nietrzeźwego mężczyznę pływającego kajakiem. Był to 36-letni mieszkaniec Ostrołęki.
"Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia ośmiu dni kary pozbawienia wolności" - dodaje asp. Magdalena Bielińska
Do aresztu miał trafić z powodu grzywny, której nie zapłacił. Skorzystał z możliwości uiszczenia wymaganej kwoty, dzięki temu został na wolności. Za pływanie kajakiem po alkoholu dostał mandat.
Alkohol i wypoczynek nad wodą to bardzo niebezpieczne połączenie. Nietrzeźwość zaburza ocenę sytuacji, koordynację ruchową i czas reakcji, a na wodzie nawet niewielki błąd może mieć poważne konsekwencje. Wypoczywajmy nad wodą z głową – alkohol zostawmy na później, a bezpieczeństwo zawsze stawiajmy na pierwszym miejscu.