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Okolice

Przepływali pod mostem, gdy poczuli charakterystyczny zapach

Patrol wodny pułtuskiej policji
Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim
Źródło wideo: Google Maps
Źródło zdj. gł.: Policja Pułtusk
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Zapach marihuany był tak intensywny, że zwrócili na to uwagę policjanci z patrolu wodnego, gdy przepływali pod mostem. Na brzegu zauważyli mężczyznę, który próbował się oddalić, więc go wylegitymowali.

"Podczas przeszukania w kieszeni jego spodni znaleźli białą substancję krystaliczną i susz roślinny. Mężczyzna przyznał, że należą do niego. Został zatrzymany za posiadanie narkotyków" - informuje asp. Magdalena Bielińska z pułtuskiej policji.

Narkotesty przeprowadzone przez policjantów w komendzie w Pułtusku potwierdziły, że te substancje to amfetamina i marihuana. Mężczyzna był trzeźwy.

Grozi mu do trzech lat więzienia.

Patrol wodny pułtuskiej policji
Patrol wodny pułtuskiej policji
Źródło zdjęcia: Policja Pułtusk

Pijany pływał kajakiem

Policjanci z patrolu wodnego zatrzymali też nietrzeźwego mężczyznę pływającego kajakiem. Był to 36-letni mieszkaniec Ostrołęki.

"Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia ośmiu dni kary pozbawienia wolności" - dodaje asp. Magdalena Bielińska

Do aresztu miał trafić z powodu grzywny, której nie zapłacił. Skorzystał z możliwości uiszczenia wymaganej kwoty, dzięki temu został na wolności. Za pływanie kajakiem po alkoholu dostał mandat.

Alkohol i wypoczynek nad wodą to bardzo niebezpieczne połączenie. Nietrzeźwość zaburza ocenę sytuacji, koordynację ruchową i czas reakcji, a na wodzie nawet niewielki błąd może mieć poważne konsekwencje. Wypoczywajmy nad wodą z głową – alkohol zostawmy na później, a bezpieczeństwo zawsze stawiajmy na pierwszym miejscu.
apelują policjanci
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Tagi:
wakacjeNarkotykiAlkoholWodaPolicjaPułtusklato
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