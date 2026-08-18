Okolice Przepływali pod mostem, gdy poczuli charakterystyczny zapach

Do zdarzenia doszło w powiecie pułtuskim Źródło wideo: Google Maps Źródło zdj. gł.: Policja Pułtusk

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"Podczas przeszukania w kieszeni jego spodni znaleźli białą substancję krystaliczną i susz roślinny. Mężczyzna przyznał, że należą do niego. Został zatrzymany za posiadanie narkotyków" - informuje asp. Magdalena Bielińska z pułtuskiej policji.

Narkotesty przeprowadzone przez policjantów w komendzie w Pułtusku potwierdziły, że te substancje to amfetamina i marihuana. Mężczyzna był trzeźwy.

Grozi mu do trzech lat więzienia.

Patrol wodny pułtuskiej policji Źródło zdjęcia: Policja Pułtusk

Pijany pływał kajakiem

Policjanci z patrolu wodnego zatrzymali też nietrzeźwego mężczyznę pływającego kajakiem. Był to 36-letni mieszkaniec Ostrołęki.

"Podczas sprawdzania jego danych w policyjnych systemach wyszło na jaw, że mężczyzna jest poszukiwany przez sąd w celu odbycia ośmiu dni kary pozbawienia wolności" - dodaje asp. Magdalena Bielińska

Do aresztu miał trafić z powodu grzywny, której nie zapłacił. Skorzystał z możliwości uiszczenia wymaganej kwoty, dzięki temu został na wolności. Za pływanie kajakiem po alkoholu dostał mandat.

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