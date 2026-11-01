Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę
Policjanci z drogówki na ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem, który przekroczył dopuszczalną prędkość.
"Za kierownicą pojazdu siedział 35-letni obywatel Turkmenistanu. Podczas weryfikacji tożsamości w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on orzeczony przez stołeczny sąd roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - podała st.asp Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.
Przestępstwo i deportacja
Złamanie sądowego zakazu to przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia.
35-latek został zatrzymany, a policjanci wystąpili z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązanie mężczyzny do opuszczenia terytorium Polski.
Został już przekazany strażnikom, którzy zajmą się procedurą deportacji.
Został już przekazany strażnikom, którzy zajmą się procedurą deportacji.
Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: (…) 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej (…).