Okolice Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę

Donald Tusk podkreśla, że cudzoziemcy popełniający przestępstwa będą deportowani (wideo archiwalne, ilustracyjne) Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Policjanci z drogówki na ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem, który przekroczył dopuszczalną prędkość.

"Za kierownicą pojazdu siedział 35-letni obywatel Turkmenistanu. Podczas weryfikacji tożsamości w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on orzeczony przez stołeczny sąd roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - podała st.asp Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Przestępstwo i deportacja

Złamanie sądowego zakazu to przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

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35-latek został zatrzymany, a policjanci wystąpili z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązanie mężczyzny do opuszczenia terytorium Polski.

Został już przekazany strażnikom, którzy zajmą się procedurą deportacji.

Został już przekazany strażnikom, którzy zajmą się procedurą deportacji.

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: (…) 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej (…). Artykuł 302 Ustawy o cudzoziemcach