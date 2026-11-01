Logo TVN Warszawa
Warszawa
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Okolice

Przekroczył prędkość, złamał zakaz, musi opuścić Polskę

Surowsza kara dla drogowego recydywisty po apelacji prokuratury (zdjęcie ilustracyjne)
Donald Tusk podkreśla, że cudzoziemcy popełniający przestępstwa będą deportowani (wideo archiwalne, ilustracyjne)
Źródło wideo: Jacek Tacik/Fakty TVN
Źródło zdj. gł.: Shutterstock
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Kierowca Mercedesa został zatrzymany do kontroli, bo przekroczył dozwoloną prędkość. Jak się okazało, ma sądowy zakaz prowadzenia aut. Obywatel Turkmenistanu będzie musiał opuścić Polskę.

Policjanci z drogówki na ulicy Różańskiej w Ostrowi Mazowieckiej zatrzymali do kontroli kierującego Mercedesem, który przekroczył dopuszczalną prędkość.

"Za kierownicą pojazdu siedział 35-letni obywatel Turkmenistanu. Podczas weryfikacji tożsamości w policyjnych bazach danych okazało się, że ma on orzeczony przez stołeczny sąd roczny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych" - podała st.asp Marzena Laczkowska z policji w Ostrowi Mazowieckiej.

Przestępstwo i deportacja

Złamanie sądowego zakazu to przestępstwo zagrożone karą do pięciu lat więzienia.

35-latek został zatrzymany, a policjanci wystąpili z wnioskiem do Straży Granicznej o zobowiązanie mężczyzny do opuszczenia terytorium Polski.

Został już przekazany strażnikom, którzy zajmą się procedurą deportacji.

Został już przekazany strażnikom, którzy zajmą się procedurą deportacji.

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydaje się cudzoziemcowi, gdy: (…) 9) wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub interes Rzeczypospolitej Polskiej (…).
Artykuł 302 Ustawy o cudzoziemcach
Źródło: tvnwarszawa.pl
Udostępnij:
Tagi:
PrzestępstwaPolicjaStraż GranicznaMigranci i uchodźcy w EuropieTurkmenistandeportacja
Czytaj także:
Nowa siedziba PKP na wizualizacjach
55 metrów wysokości, 14 pięter. Kolejarze pokazali koncepcję nowego biurowca
Dariusz Gałązka
Warszawa, 31.10.2026. Policja przed Trybunałem Konstytucyjnym w Warszawie
Komendant główny policji pisze do funkcjonariuszy. "Nie pozwolę"
Śródmieście
Bogdan Święczkowski chciał wejść do budynku TK
Święczkowski próbował wejść do Trybunału
Śródmieście
Dzień Wszystkich Świętych w Warszawie
Wypadki, nietrzeźwi kierowcy. Policja o sytuacji na drogach
Ulice
Akcja "Znicz"
Są przy cmentarzach i na drogach. Na to zwracają szczególną uwagę
Ulice
Przystanek WKD Warszawa Raków
Koniec ze wspinaczką po schodach. Przebudują ważny przystanek
Włochy
halooween
Halloweenowa impreza wymknęła się spod kontroli
Praga Południe
Wypadek w miejscowości Rembertów
Uderzył w drzewo. Z wraku auta 20-latka uwolnili strażacy
Okolice
Strażacy interweniowali w stacji kontroli pojazdów w Łomiankach
Kłęby dymu i nietypowa interwencja strażaków
Okolice
Natalia Zakrzewska-Sobczak i Dorota Oyrzanowska
Oklaski, muzyka i śmiech. Tak też mogą wyglądać pogrzeby
Dariusz Gałązka
Wiceminister finansów: w luce VAT zeszliśmy poniżej średniej europejskiej
Ponad 150 spółek, dziesiątki tysięcy fałszywych faktur na 900 milionów
Śródmieście
Potrącenie pieszych w rejonie cmentarza w Kraszewie
Wypadek koło cmentarza. Kierowca potrącił dwie piesze na pasach
Okolice
Zamknięta pergola w Parku Ujazdowskim
"Obiekt wyłączony z użytkowania". O dziwo nie chodzi o plac zabaw
Piotr Bakalarski
Pomnik Syreny oblany białą farbą
Syrenka znów oblana farbą, sprawa w prokuraturze
Śródmieście
Most Grota-Roweckiego w Warszawie
Nocne prace na S8. Drogowcy przeniosą się na Białołękę
Białołęka
Piaseczyńska kolej wąskotorowa
Chcą przywrócić regularne kursy na historycznej trasie
Okolice
Przedmioty zabezpieczone przy 30-latku zatrzymanym przed TK
30-latek zatrzymany przed Trybunałem. "Uderzył kobietę i rzucił się do ucieczki"
Śródmieście
Piątkowy pokaz fajerwerków nad stolicą
Fajerwerki nad Warszawą. Huk i rozbłyski w różnych częściach miasta
Śródmieście
Rowerzysta został śmiertelnie potrącony na przejeździe rowerowym na Modlińskiej
Śmierć 27-latka poruszyła kierowców warszawskiego MZA
Klaudia Kamieniarz
Nielegalne składowisko odpadów w Wołominie
Krytyczny stan składowiska niebezpiecznych odpadów
Okolice
Protestujący próbują sforsować ogrodzenie Trybunału Konstytucyjnego
Policja przed Trybunałem, krzyki protestujących i sforsowane ogrodzenie
Śródmieście
Awaria taboru SKM (zdjęcie ilustracyjne)
Awaria urządzeń sterowania ruchem, nie kursowały pociągi
Komunikacja
Wizualizacja budynku Kulturoteki w dzielnicy Wesoła
Niewesoła sytuacja na budowie. "Niezgodności wykonania z dokumentacją"
Piotr Bakalarski
Zatrzymanie w Warszawie w związku z podejrzeniem przygotowania aktów dywersji
Miał pomagać w przygotowaniu aktów dywersji. Nowe informacje
Śródmieście
Akt oskarżenia (zdjęcie ilustracyjne)
Kazali mu śpiewać po polsku, a gdy nie potrafił, brutalnie pobili
Radom
Stare Powązki w Warszawie
Technologia na cmentarzu. Tu działa wyszukiwarka grobów
Śródmieście
Piekarnia "Galeria Wypieków" na Mokotowie
40 tysięcy kary za dwa centymetry szyldu. Zwrot akcji w głośnej sprawie
Dariusz Gałązka
Policjanci znaleźli auto mężczyzny
Atak na małżeństwo na skrzyżowaniu. Auto znalezione na Pradze
Praga Południe
Kładka do Cytadeli na wizualizacjach
Konserwator nie dał zgody na nasyp. Muzeum musi zmienić plany
Dariusz Gałązka
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Tir z kartonami spłonął przy trasie ekspresowej
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki