Śmiertelny wypadek na torach

Źródło: Mateusz Mżyk/tvnwarszawa.pl

Pierwszą informację o wypadku otrzymaliśmy na Kontakt24. Według osoby zgłaszającej w Pruszkowie, w rejonie Galerii Nowa Stacja, doszło do wypadku na torach.

Tę informację potwierdziła nam podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji. - Zgłoszenie o wypadku wpłynęło o godzinie 18.50. Na wysokości ulicy Sienkiewicza w Pruszkowie pociąg relacji Olsztyn-Racibórz potrącił mężczyznę. Niestety, jest to wypadek ze skutkiem śmiertelnym. Policjanci ustalają tożsamość mężczyzny. Okoliczności wypadku są wyjaśniane pod nadzorem prokuratora - przekazała nam policjantka.

Opóźnienia pociągów

Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie informuje o utrudnieniach. "W związku ze zdarzeniem w rejonie stacji Pruszków, występują utrudnienia w kursowaniu pociągów SKM linii S1 oraz KM. W związku z przekierowaniem pociągów dalekobieżnych na tory do ruchu podmiejskiego, mogą występować opóźnienia w kursowaniu pociągów podmiejskich" - czytamy w komunikacie.

