Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów

Pożar wybuchł w miejscowości Kruszew
Na dachu szkoły w miejscowości Kruszew koło Grójca (województwo mazowieckie) wybuchł pożar. Nie ma osób poszkodowanych.

Informacja o pożarze dachu w szkole podstawowej wpłynęła do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 13.

- Z budynku ewakuowano 67 osób. Nikt nie został poszkodowany. Pożar objął dach o wymiarach około 80 metrów kwadratowych - poinformowała młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów straży. Pożar został już opanowany i ugaszony.

Na dachu budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Na ten moment nie wiadomo, czy ona była źródłem pożaru. - Przyczyny wyjaśni biegły - powiedziała młodsza kapitan Jaworska.

Źródło: tvnwarszawa.pl
Dariusz Gałązka
Dariusz Gałązka
Dziennikarz tvnwarszawa.pl
