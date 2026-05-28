Okolice Pożar dachu szkoły, ewakuacja uczniów Oprac. Dariusz Gałązka |

Pożar wybuchł w miejscowości Kruszew Źródło zdj. gł.: GoogleMaps

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Informacja o pożarze dachu w szkole podstawowej wpłynęła do straży pożarnej kilkanaście minut po godzinie 13.

- Z budynku ewakuowano 67 osób. Nikt nie został poszkodowany. Pożar objął dach o wymiarach około 80 metrów kwadratowych - poinformowała młodsza kapitan Karolina Jaworska z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie.

W akcji gaśniczej brało udział siedem zastępów straży. Pożar został już opanowany i ugaszony.

Na dachu budynku znajduje się instalacja fotowoltaiczna. Na ten moment nie wiadomo, czy ona była źródłem pożaru. - Przyczyny wyjaśni biegły - powiedziała młodsza kapitan Jaworska.